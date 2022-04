Den 24 februari invaderade ryska trupper, efter order från president Vladimir Putin, Ukraina. Det dröjde inte länge innan styrkorna tog kontroll över det ökända kärnkraftverket Tjernobyl, som år 1986 drabbades av en förödande olycka.

Här kan du läsa om några av de värsta kärnkraftsolyckorna genom tiderna.

Tjernobyl kontrollerades av ryska styrkor

Personalen vid Tjernobyl har vittnat om hur de, i flera veckors tid, jobbat under pistolhot, vilket Nyheter24 tidigare rapporterat om.

Ett ryskt militärfordon vid Tjernobyl. Foto: Efrem Lukatsky/AP/TT

Men den 31 mars drog sig de ryska trupperna tillbaka från området och på onsdagen kunde Internationella atomenergiorganet (IAEA), som förlorat kontakten med kärnkraftverket den 10 mars, återigen kommunicera med Tjernobyl.



"Ett mänskligt liv motsvarar ingenting"

Nu berättar Maksym Shevchuck, biträdande chef för den ukrainska myndigheten som hanterar exkluderingszonen vid Tjernobyl, om hur personal vid kärnkraftverket varnat de ryska soldaterna för radioaktiviteten i området – men utan vidare framgång.

Ryska soldater ska nämligen ha grävt skyttegravar och bosatt sig i den radioaktiva "Röda skogen". Läs mer om det här.

– De flesta av soldaterna var omkring 20 år. Alla de här handlingarna bevisar att bland deras befäl, och i Ryssland generellt, motsvarar ett mänskligt liv ingenting, säger Shevchuck till AP.

Bjuder in Vladimir Putin till Tjernobyl

I intervjun med nyhetsbyrån kommer Maksym Shevchuck dessutom med inbjudan – till självaste Vladimir Putin.

– Vi bjuder in honom in i den nya "new safe confinement"-konstruktionen. Sedan låser vi, säger han till AP och syftar på den överbyggnad som sedan 2016 täcker den förstörda reaktor 4.