19 barn döda i skolskjutning i Texas

Fakta: Tidigare skottdåd i skolor i USA Några andra uppmärksammade skolskjutningar i USA: I maj 2019 dödades två personer i en skjutning vid University of North Carolina i Charlotte. I maj 2018 sköts tio personer ihjäl på en gymnasieskola i Santa Fe, strax söder om Houston i Texas. I februari 2018 dödades 17 människor i en masskjutning på en skola i Parkland i Florida. I december 2017 sköts två tonåriga elever på Aztec High School i New Mexico till döds. Även gärningspersonen dödades. I oktober 2014 skickade en 15-årig pojke sms till skolkamrater och bjöd in till ett möte i matsalen på skolan i Marysville nära Seattle i Washington i nordväst. Efter att ha skjutit mot de inbjudna tog han sitt eget liv. Tre av de skjutna dog. I december 2012 trängde sig 20-årige Adam Lanza in i grundskolan Sandy Hook i Newtown, Connecticut, och sköt ihjäl 20 små barn och sex vuxna. Lanza mördade sedan även sin mor innan han begick självmord. I april 2007 sköt en 23-årig student ihjäl 33 studenter och anställda vid universitetet Virginia Tech i Blacksburg, Virginia, och tog sedan sitt liv. I mars 2005 dödades tio personer, fem av dem elever, i indianreservatet Red Lake i Minnesota. Den 16-årige gärningsmannen tog sitt liv. I april 1999 sköt två tonåringar ihjäl tolv elever och en lärare på Columbine High School i Colorado innan de tog sina egna liv.

Det var omkring lunchtid för skolbarnen i andra, tredje och fjärde klass på Robb Elementary School i lilla Uvalde i amerikanska Texas, när planerandet inför det stundande sommarlovet förbyttes mot skräck.

En 18-åring, som pekas ut som gärningsman, ska först ha skjutit sin farmor eller mormor i det hem han är skriven på, sedan kört sin bil i diket i närheten av grundskolan.

— Han gick ut med vad jag tror var ett gevär och han försökte att gå in i skolan, där han möttes av polis. Tyvärr lyckades han ta sig in på området och sedan där gå in i flera klassrum och börja skjuta med sitt vapen, säger Erick Estrada vid delstatspolisen, till CNN.

Gärningspersonen ska ha burit ryggsäck och skyddsväst.

— Utredningen visar att gärningsmannen agerat ensam under det här avskyvärda dådet, säger polischefen Pete Arredondo vid en kort presskonferens där han inte tog några frågor från journalisterna.

Enligt honom går elever i årskurs två–fyra på skolan, vilket normalt innebär en ålder på sju till tio år.

Det går drygt 500 skolbarn på Robb Elementary School, den övervägande majoriteten är av latinamerikanskt ursprung och de flesta är ekonomiskt missgynnade, rapporterar The New York Times.

Riskerade sina liv

Uvalde är ett litet samhälle med omkring 16 000 invånare som ligger omkring 10 mil från den mexikanska gränsen.

Marsha Espionosa, vid departementet för inrikes säkerhet, skriver på Twitter att gränsvakter svarade på larmet och tillsammans med poliser gav sig in i skolan där gärningsmannen barrikaderat sig.

"De riskerade sina egna liv, de här gränsvaktsagenterna, när de och andra poliser placerade sig mellan skytten och barnen på brottsplatsen för att rikta skyttens uppmärksamhet bort från potentiella offer och rädda liv".

Dödssiffran steg under kvällen till 19 barn. Därutöver har minst tre vuxna dödats. Det är oklart om gärningsmannen, som också är omkommen, är en av de tre.

Skolåret över

Chefen för skoldistriktet, Hal Harrelle, meddelade vid en presskonferens att skolåret avslutas i förtid.

— Mitt hjärta brast i dag. Vi är ett litet samhälle. Vi kommer att behöva era böner för att ta oss igenom det här, sade han med brusten röst.

Flera personer har också förts till sjukhus. Två tioåriga flickor, en nioårig flicka och en 66-årig kvinna vårdas på University Health, uppger universitetssjukhuset på Twitter. För en av flickorna och kvinnan är tillståndet kritiskt, medan läget för de andra är bättre. Minst en gränsvakt har också skadats. Gärningsmannens farmor eller mormor ska ha förts med ambulanshelikopter till sjukhus.

Halv stång

President Joe Biden beordrade flaggorna sänkta till halv stång på alla offentliga byggnader, militärbaser och flottfartyg i USA. Han inledde ett känslosamt tal med att säga att han hade hoppats på att aldrig behöva hålla ett liknande.

— Vackra, oskyldiga andra- tredje- och fjärdeklassare. Och hur många små barn som bevittnade vad som hände, att se sina vänner dö som om de vore på ett slagfält.

Han påpekade att man på andra håll i världen inte har samma problem med skolskjutningar som i USA.

— Varför är vi villiga att leva med detta blodbad? Varför fortsätter vi att låta detta hända? Var i Guds namn är vår ryggrad att ha modet att ta itu med och stå upp mot lobbyisterna, sade han.

Kräver vapenreformer

Biden är bara en av många politiker, främst demokrater, som nu kräver strängare vapenlagar.

Kongresspolitikern Joaquin Castro beskriver på Twitter Uvalde som ett underbart, tätt sammanknutet samhälle väster om hans hemstad San Antonio.

"Det här är en förälders värsta mardröm. Vi behöver vapenreformer nu", skriver han.

"Återigen har vapenvåld tvingat sig in i våra skolor, och lämnar inget efter sig förutom förödelse, trauma och tragedi", skriver organisationen Everytown, som arbetar för ett slut på vapenvåldet, på Twitter.

Den i USA grundlagsskyddade rätten att bära vapen är minst sagt polariserande, där röster samtidigt höjs på att fler bör bära vapen för att skydda skolbarn.

— Vi måste undvika den reflexmässiga reaktionen vi har, att säga att allt kan lösas genom att inte vem som helst får bära vapen, säger senatorn Thom Thillis till CNN, och tillägger att det snart kommer att komma uppgifter om att man borde ha sett varningstecken kring 18-åringen.