"Demokratin i USA under mycket starkt hot"

Fakta: Stormningen av kongressbyggnaden Den 6 januari 2021 samlades ledamöterna i USA:s kongress i Kapitolium för att räkna presidentvalets elektorsröster och formellt utse demokraten Joe Biden till valvinnare och nästa president. I Washington DC hade samtidigt tiotusentals anhängare till Donald Trump samlats för ett politiskt massmöte på temat "Rädda Amerika". Vid mötet upprepade Trump sina påståenden om systematiskt valfusk och påstod att han var den egentliga segraren. Han uppmanade sina anhängare att gå till kongressen: "Om ni inte fajtas utav helvete kommer ni inte att ha ett land längre", sade den dåvarande presidenten. Delar av folkmassan gjorde som han sade. Protesterna övergick till våld när hundratals personer stormade kongressbyggnaden och drabbade samman med polis. Vissa tog sig så långt som in i talman Nancy Pelosis kontor, samt in i en av kamrarna. Delar av byggnaden vandaliserades. Fem människor, varav en polis, miste livet i samband med attacken.

Stormningen av Kapitolium skakade en hel värld. I timmar slogs polisen mot våldsamma upploppsmakare som bröt sig in i kongressbyggnaden med mål att hindra folkvalde presidenten Joe Biden från att officiellt utses till valvinnare.

Upploppen är ett av de tydligaste exemplen på hoten mot demokratin i USA. Över 860 personer har delgivits misstanke om brott, runt 300 av dem har erkänt och rättsprocessen fortsätter.

Under torsdagen startar offentliga utfrågningar i kongressen där nytt material från förberedelserna inför händelsen ska spelas upp och en dokumentärfilmare som följde den våldsamma extremistgruppen Proud Boys väg mot Kapitolium ska vittna.

Starkt hotad

Statsvetare Staffan I Lindberg, som grundat V-dem institutet som mäter och rankar demokratiutvecklingen i världen, är en av dem som kallats in som vittne för att ge ett expertutlåtande inför utfrågningarna där han fick frågor om utvecklingen i landet.

— Demokratin i USA är under fortsatt mycket starkt hot. Underliggande krafter och strukturer finns kvar. Man brukar nämna den enorma polariseringen som ett av problemen och den har inte förändrats, säger Staffan I. Lindberg, till TT.

Poliser riktar sina vapen mot upploppsmakare som försöker bryta sig in i kammaren i Kapitolium under stormningen 6 januari 2021.

Utvecklingen i USA började inte med Donald Trump. Den har tagit sig olika uttryck som exempelvis Teapartyrörelsen, smutskastningskampanjen mot Hillary Clinton och med den högerextreme konspirationsteoretikern Alex Jones och hans sajt "Info wars", säger Lindberg. Alex Jones är för övrigt en av de som kallats att vittna i 6 januari-utskottet, misstänkt för inblandning i stormningen av kongressen.

— Den här undervegetationen av desinformation och lögner som upprepas och till slut blir trodda på har växt sig så stark att den bildat inte bara en undervegetation utan stora skogar, säger Lindberg.

"Blivit värre"

Det har snart gått ett och ett halvt år sedan stormningen av Kapitolium och sedan Donald Trump slutligen lämnade presidentposten och Joe Biden tog vid.

Men fortfarande tror runt en tredjedel av landets befolkning, påhejade av Trump och hans allierade, att han faktiskt vann presidentvalet. Att den dåvarande presidenten under sina fyra år vid posten ljög eller for med osanning över 30 000 gånger, enligt en sammanställning från The Washington Post, har inte förändrat saken.

— Allt det finns kvar och om något har det blivit värre. Det här hotar demokratins existens i USA – det råder det inget tvivel om.

"Upptrampad väg"

Utvecklingen i USA är långt ifrån unik och något som går igen med ledare i Indien, Turkiet och Ungern, för att ta några exempel.

— Vi ser tyvärr i vår data att fler regeringar använder sig av desinformation och spridandet av den för att uppnå mer polarisering för att sedan ge sig på liberala aspekter i demokratin och så småningom demokratins fundament, säger Staffan I. Lindberg.

— Där har Trump och hans anhängare slagit in på en väl upptrampad väg. Men de har också varit en del av att skapa den här dynamiken under de senaste 20 åren, för det här har pågått länge i USA, och det har andra lärt sig av.