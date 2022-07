Vita huset: Biden har covid

Biden har isolerat sig i Vita huset tills han har testats negativt. Under tiden kommer han att fortsätta att sköta sitt arbete fullt ut och ska under torsdagen hålla planerade möten via telefon och Zoom, skriver pressekreterare Karine Jean-Pierre.

Enligt uttalandet är den 79-årige presidenten fullvaccinerad med två påfyllnadsdoser. Han har inlett behandling med Pfizers covidläkemedel Paxlovid.

Det var på torsdagsmorgonen som Biden lämnade ett positivt covid-test. Presidenten testas regelbundet för covid-19 och det senaste testet i tisdags var negativt, enligt Vita huset.

Medan stora delar av det politiska etablissemanget i Washington har drabbats av coronaviruset, till exempel vicepresidenten Kamala Harris, har Biden klarat sig undan fram till nu. I början av pandemin isolerade han sig och bar konsekvent munskydd, men har på senare tid utökat sitt resande och sina kontakter.

Bidens företrädare på posten Donald Trump testades positivt för coronaviruset i oktober 2020 mitt under presidentvalskampanjen. Vid den tiden fanns inget vaccin och Trump vårdades en kort tid på sjukhus.