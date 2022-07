Vetenskapsmannen James Lovelock död

Under sin karriär, som varade i mer än tre fjärdedelar av ett sekel, arbetade han med virus och ozonskiktet. Men James Lovelock var också den som sade till Nasa att det inte fanns något liv på Mars – och han var också med och formade miljörörelsen.

Den oberoende vetenskapsmannen, uppfinnaren och författaren arbetade i ett ladugårdslaboratorium i årtionden, även om priset för den friheten var bristen på institutionellt stöd.

På tröskeln till sin 101:a födelsedag 2020 berättade Lovelock för AFP att han njöt av att vara inlåst med sin fru i södra England när pandemin svepte över landet. Samtidigt ansåg han att världen hade överreagerat gällande covid-19.

— Klimatförändringar är farligare för livet på jorden än nästan alla tänkbara sjukdomar, sade han till nyhetsbyrån AFP.

Känd för Gaiateorin

James Lovelock växte upp i södra London och 1948 tog han en doktorsexamen i medicin. I nästan två decennier arbetade han på virusavdelningen på Storbritanniens National Institute for Medical Research.

1957 uppfann han maskinen som användes för att upptäcka hålet i ozonskiktet.

Ett decennium senare tillkännagav han sin Gaiateori som innebär att livet på jorden samverkar med den fysiska miljön på ett sätt som inte bara upprätthåller livsbetingelserna utan också ständigt förbättrar dem.

Allt som är nödvändigt för att planeten ska vara beboelig – rätt temperatur, en syrerik atmosfär, ett någorlunda stabilt klimat – styrs omedvetet av organismerna själva.

Inspirerade forskare

Johan Rockström, chef för Potsdaminstitutet för klimatforskning, har tidigare berättat att Gaiateorin inspirerat en ny generation av framstående jordsystemforskare.

— Våra akademiska karriärer är alla inspirerade, på ett eller annat sätt, av James Lovelock, sade han till AFP bara några månader innan forskarens död.

I början av 2000-talet blev Lovelock känd som något av en undergångsprofet gällande klimatet med sin bok "The Revenge of Gaia" och dess uppföljare "The Vanishing Face of Gaia" från 2009. Men han påtalade ofta att mänskligheten skulle kunna köpa sig tid med tekniska lösningar.

James Lovelock dog på sin 103:e födelsedag.