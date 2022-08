Flera ukrainska städer attackerade

Flera ukrainska städer attackerades under onsdagen, rapporterar The New York Times med hänvisning till ukrainska lokala ledare.

I Charkiv i nordöst träffade ryska raketer bostäder där minst sju civila uppges ha dödats. I söder attackerades ukrainska ställningar i Mykolajiv med flyg. Hamnen ska ha skadats, och även ett civilt universitet uppges ha träffats. Flera bostäder ska också ha förstörts i Odessa, där tre personer skadats.