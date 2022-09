Efter drottningens död – det här händer nu

Den brittiska monarken avled under torsdagen vid 96 års ålder på slottet Balmoral i Skottland.

Enligt flera medier ska hennes kropp föras till Edinburgh på fredagen, där olika ceremonier kommer att hållas innan kistan förs vidare till London. De kommande dagarna är planerade in i minsta detalj enligt ett särskilt protokoll, "Operation London Bridge", som läckte ut till pressen förra året.

På fredagen skjuts det salut med 96 skott, ett skott för varje levnadsår, för att hedra drottningen. Saluten avfyras i Hyde Park samt Tower of London klockan 13, enligt Buckingham Palace. De kungliga residensen ska också flagga på halv stång fram till sju dagar efter drottningens gravsättning.

Dag 1 (fredag 9 september)

Kung Charles tillkännages som tronföljare vid ett möte på St James's Palace. Tillkännagivandet görs av ett speciellt råd, "The Accession Council" (ungefär tronbestigningsrådet), som bland annat består av premiärministern och äldre parlamentsledamöter. När rådet utsett Charles till kung läser man upp en deklaration från en balkong vid palatset.

Parlamentet samlas för att framföra sina kondoleanser.

Premiärminister Liz Truss och kabinettet håller audiens med den nya kungen.

Dag 2-4 (lördag 10 september–måndag 12 september)

Drottning Elizabeths kista väntas föras till Buckingham Palace.

Dag 3 (söndag 11 september)

Kung Charles mottar kondoleanser i Westminster Hall. Han kommer sedan att åka ut på en landsomfattande resa med start i det skotska parlamentet.

Dag 4 (måndag 12 september)

Kung Charles anländer till Nordirland, där han ska ta emot kondoleanser i Hillsborough Castle. Han deltar sedan i en gudstjänst i St Anne's Cathedral i Belfast.

Generalrepetition av kortegen med drottningens kista från Buckingham Palace till Palace of Westminster.

Dag 5 (tisdag 13 september)

Drottningens kista förs i en kortege från Buckingham Palace via Londons gator till Palace of Westminster. En gudstjänst hålls i Westminster Hall när kistan anländer.

Dag 6 till 9 (onsdag 14 september-lördag 17 september)

Drottningens kista placeras på ett upphöjt underlag, en så kallad katafalk, i mitten av Westminster Hall under tre dagar. Westminster Hall är öppet för allmänheten 23 timmar per dygn under denna tid.

Generalrepetition av själva begravningsprocessionen äger rum.

Förberedelser för mottagande av gäster samt säkerhetsarrangemang planeras.

Dag 7 (torsdag 15 september)

Kung Charles kommer till Wales där han tar emot kondoleanser i parlamentet. Därefter deltar han i en gudstjänst i Liandaff Cathedral i Cardiff.

Dag 11 (måndag 19 september)

Drottningen begravs vid en statsbegravning i Westminster Abbey, som väntas hållas måndagen den 19 september (datum ännu ej bekräftat). Samtidigt hålls två tysta minuter i Storbritannien.

En ceremoni hålls i George's Chapel i Windsor Castle. Drottningen begravs i slottets kapell King George VI Memorial bredvid sin make prins Philip, som dog 2021.