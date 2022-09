Treåring knuffades i vattnet av sin moster och drunknade

En treårig pojke avled under söndagen, sex dagar efter att hans moster ska ha knuffat honom ner från en hög pir ned i djupet av sjön Lake Michigan, i Chicago USA. Pojken, identifierad som Josiah Brown, avled strax efter klockan tio på söndagen enligt lokala medier, rapporterar The New York Daily Paper.

I förra måndagen var Josiah Brown med sin moster Victoria Moreno, 34, vid Navy Pier – en turistattraktion på kajen vid Lake Michigan, när hon knuffade ner honom.

Pojken kämpade för sitt liv

Victoria Moreno ska ha kidnappat pojken från sin mormors hus i Des Plaines efter Josiah Browns mamma släppt av honom där tidigare under dagen.

Mostern ska ha en rapporterad historia av sömnlöshet, depression och hon ska också ha kidnappat sina syskonbarn tidigare.

Övervakningsfilmer från måndagseftermiddagen visar hur Victoria Moreno knuffar ner barnet i sjön. Ingen ska ha sett incidenten – eller när pojken ska ha kämpat för sitt liv i vattnet i en halvtimme.

Enligt polisens uppgifter ska Victoria Moreno sett på när treåringen kräkts två gånger i vattnet innan han sjönk. Josiah Brown hittades senare av dykare.

Mostern står nu åtalad för mordförsök

Ett vittne till händelsen berättade för Chicago Sun-Times att hon så småningom såg att "Josiah Browns huvud var det enda som guppade över vattnet".

Victoria Moreno står nu åtalad för försök till första gradens mord, skriver nyhetssajten. Hon kommer att inställa sig i rätten nästa fredag.