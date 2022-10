Latinamerikas kvinnor mobiliserar för fri abort

I Sydamerika är fri abort i dagsläget tillgängligt i bland annat Uruguay, Colombia och Argentina. I Colombia avkriminaliserade man abort till och med den 24:e graviditetsveckan så sent som i februari i år. Efter det är abort enbart tillåtet under särskilda omständigheter som exempelvis våldtäkt och om den gravida personens liv är i fara. Guyana har fri abort till vecka 8, därefter är det endast tillåtet under vissa omständigheter. Franska Guyana går under fransk lag.

I Centralamerika är abort totalförbjudet i El Salvador, Honduras, och Nicaragua. I El Salvador kan exempelvis kvinnor dömas till långa fängelsestraff om de genomgår en abort.

I många länder i Latinamerika och även Karibien är abort förbjudet i olika grad och tillåts enbart av exempelvis medicinska skäl, vid våldtäkt eller om kvinnans liv är i fara. I exempelvis Peru är abort bara tillåtet vid fara för den gravidas liv.

Källa: WHO, Center for reproductive rights, Amnesty