Tories ratar exminister som deltar i dokussåpa

Orsak? Han har tackat ja till att delta i dokussåpan "I’m a celebrity … Get me out of here.” En svensk version av produktionen har gått under namnet "Kändisdjungeln".

Programmet går ut på att en grupp mer eller mindre kända personer skickas till regnskogen i Australien och där utsätts för prövningar med exempelvis ormar och spindlar. Publiken får sedan rösta ut dem, en efter en.

Inpiskaren inte glad

Hancock sitter inte i regeringen men han är konservativ ledamot i parlamentet, och den tidigare sjukvårdsministern har sagt att han deltar för att han vill ta chansen att öka medvetenheten om dyslexi.

Men det blidkar inte konservativa Tories. Partiets chefsinpiskare Simon Hart kallar Hancocks deltagande i tv-programmet "en fråga som är tillräckligt allvarlig för att motivera att piskan upphör med omedelbar verkan."

Det betyder i klartext att Hancock inte kommer att att räknas som konservativ i parlamentet utan kommer att sitta på ett oberoende mandat.

Matt Hancock tvingades lämna sin post som sjukvårdsminister i juni 2021 sedan det avslöjats att han brutit mot coronarestriktionerna genom att ha en kärleksaffär med en medarbetare. Affären bröt mot gällande virusrestriktioner om att hålla avstånd till personer utanför den egna familjen. Restriktioner som Hancock själv under de många presskonferenser han då höll strängt uppmanat britterna att rätta sig efter.

"Sjukt skämt"

TV-deltagandet väcker också vrede hos människor som har mist sina anhöriga i pandemin. I Storbritannien beräknas nästan 178 000 människor ha mist livet till följd av covid-19.

— Min familj slets itu av Matt Hancocks agerande, och att nu slå på tv:n för att se honom visas upp känns som ett sjukt skämt. säger Lobby Akinnola, som är medlem i en grupp för som företräder familjer som drabbats hår av pandemin.

Dave Penman, som leder organisation som företräder högre offentliga tjänstemän, är mer syrlig och ironisk i sin kommentar:

"Åh, tänk att ha ett jobb när du själv kan bestämma att du tar ledigt en månad, där du släpper ditt jobb och dina ansvarsområden och får stora summor pengar. Jag är övertygad om att han kommer att vara en inspiration för andra offentliga tjänstemän".