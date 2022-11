Militär mot gängvåld i Ecuador

Undantagslagar och nattligt utegångsförbud har införts i provinserna Guayas och Esmeraldas sedan fem poliser dödades i flera attacker i tisdags. En civilperson avled efter att ha skjutits i huvudet. Närmare 20 attacker utfördes mot polisstationer, en vårdklinik och en bussterminal.

I en sammandrabbning i ett fängelse i Guayas dödades två fångar. Sedan februari förra året har runt 400 fångar dödats i fängelser i Ecuador, där gängkrigen utkämpas innanför murarna.

Åtgärderna som president Guillermo Lasso nu infört begränsar mötes- och rörelsefriheten i de två provinserna och skolor har stängts i en del områden.

Ecuador har drabbats av en våg av gängvåld som myndigheterna skyller på konflikter mellan kriminella ligor med koppling till mexikanska drogkarteller.

Vanliga medborgare har drabbats i allt högre utsträckning och över 60 poliser har dödats sedan förra året. Mordfrekvensen nästan fördubblades i Ecuador under 2021 till 14 personer per 100 000 invånare. Hittills i år har frekvensen nått 18 per 100 000, enligt officiella siffror.

I Sverige är motsvarande siffra drygt 1 per 100 000 invånare.