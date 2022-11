Sommarens hetta krävde tusentals liv

Årets tre sommarmånader var de varmaste som uppmätts, enligt EU-organet Copernicus. Bland annat sattes nya värmerekord i Spanien när såväl Sevilla och Cordoba båda fick uppleva 44 graders hetta. Och värmen har kostat liv.

— Värmeböljor blir alltmer vanliga och intensiva när jorden värms upp, så vi kan förväntas oss fler och varmare värmeböljor, säger Eunice Lo på University of Bristol, en av forskarna bakom en ny studie inom det internationella nätverket World weather attribution (WWA), till Bloomberg.

Bara i Frankrike beräknas över 10 400 ha dött under sommarens höga temperaturer. En fjärdedel av dödsfallen inträffade under tre korta värmeböljor, enligt siffror från hälsomyndigheten SPF, skriver The Guardian. I de regioner som drabbades värst var överdödligheten mer än 20 procent.

I såväl Tyskland som Spanien beräknas överdödligheten till följd av värmen ligga på drygt 4 500 människor, och i England och Wales 3 200.

Forskarna i WWA konstaterar att de höga temperaturerna "hade varit närapå omöjliga" utan klimatförändringarna och varnar för att allmänhetens relativa okunskaper om klimatet riskerar att kosta ännu fler liv.