Minusgrader ger nya förutsättningar vid fronten

Trupprörelser längs frontlinjerna i Ukrainakriget har under de senaste veckorna saktats ner på grund av försämrade väderförhållanden. Men med väntade minusgrader förändras förutsättningarna, skriver den USA-baserade tankesmedjan Institute for the study of war (ISW).

Från båda håll har det kommit rapporter om kritiska förhållanden vid frontlinjeområden i östra och södra Ukraina, och styrkor på båda sidor har fastnat då kraftiga regn har gjort marken till rena lervällingen. Temperaturerna förutspås sjunka i hela Ukraina under nästa vecka, vilket sannolikt kommer att leda till att marken fryser. Något som gör det lättare att ta sig fram. ISW skriver att det är oklart om någon sida aktivt planerar eller förbereder sig för att återuppta större offensiver eller motoffensiver inom kort, men påpekar att de meteorologiska faktorerna som har hindrat sådana drag kommer att försvinna.