Ryska robotar ett hot – även om få når fram

Under november sköt Ukrainas luftförsvar ned 72 procent av de 239 kryssningsrobotar och 80 procent av de 80 iransktillverkade Shahed-136-drönare som Ryssland använde mot landet, skriver analytiker vid den amerikanska tankesmedjan Institute for the study of war (ISW) i en lägesuppdatering. Siffrorna hänvisas till Ukrainas generalstab.

Enligt Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj står sex miljoner ukrainare utan ström inför vintern efter de senaste attackerna.

Militärbloggare kritiska

ISW tillägger att luftangreppen lär fortsätta så länge Kreml anser att de är effektiva – men att de möter kritik på hemmaplan. Flera inflytelserika ryska militärbloggare ifrågasätter dess effektivitet på lång sikt, med tanke på den stora mängd luftvärn som Ukraina fått från väst.

De kräver att det ryska styret trappar upp robotoffensiven omgående, men det finns frågetecken om hur stora robotförråden är efter den senaste tidens anfall.

Den ryska kritiken "belyser sårbarheten hos den ryska robotkampanjen om västvärlden fortsätter att förbättra Ukrainas luft- och missilförsvarsförmåga", skriver tankesmedjan.

Attackerna mot den södra staden Cherson, som nyligen återtogs av ukrainska styrkor, fortsätter. Där har tre personer dödats och sju skadats under de senaste 24 timmarna, uppger regionens guvernör enligt The Guardian.

Attacker nära kärnkraftverk

Under natten till lördagen besköts Nikopol, enligt ukrainska uppgifter. Staden, som innan det fullskaliga krigsutbrottet hade omkring 120 000 invånare, har beskjutits nästan varje natt sedan en tid tillbaka.

Vid nio tillfällen under natten slog Grad-raketer ned i staden och det har också använts tyngre artilleri, skriver Dnipropetrovsks guvernör Valentyn Reznitjenko på Telegram. Han uppger att ett 20-tal byggnader och bland annat elledningar har tagit skada, men inga människor.

Nikopol ligger längs med floden Dnepr, som i området löper längs med frontlinjen. På andra sidan vattnet ligger den ockuperade staden Enerhodar, där det omstridda Zaporizjzja-kärnkraftverket ligger. Ryssland anklagar Ukraina för att rikta farlig eld mot verket, medan Ukraina anklagar Ryssland för att använda det som ett slags sköld för att kunna anfalla obehindrat.