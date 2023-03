Trump släpper singel med fängslade upprorsmakare

I låten "Justice for all" hörs Trump recitera den amerikanska trohetseden varvat med att kören sjunger USA:s nationalsång. Låten avslutas med ett taktfast "U-S-A! U-S-A! U-S-A!", rapporterar tidningen The Guardian.

Enligt Forbes är låtens syfte att samla in pengar till familjerna till de fängslade, som alla dömts för våldsamheter i samband med den dödliga kongresstormningen den 6 januari 2021.

Tilltaget är det senaste i en växande trend där Trump och andra amerikanska politiker på högerkanten hyllar Kapitoliumattacken och målar upp upprorsmakarna som vanliga demonstranter som förföljs av staten.

"Jag har aldrig känt mer avsky för existensen av en låt, än denna sjungen av en president som försökte sig på en statskupp samt en bokstavlig kör av de upprorsmakare som försökte hjälpa honom", skriver Robert Maguire, forskningschef vid den ideella organisationen Citizens for Responsibility and Ethics, på Twitter.

Den 6 januari 2021 uppmanade Donald Trump, som i november 2020 förlorat valet, sina anhängare att "fajtas utav helvete" för att förhindra att Joe Biden formellt utsågs till president. Kort därpå stormades Kapitolium – där ledamöterna i USA:s kongress var samlade för att räkna elektorsröster – av hundratals våldsamma upprorsmakare. Fem människor miste livet i samband med attacken.