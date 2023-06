Prins Harry i rätten – i strid mot medier

I juli 2011 lades den stora brittiska tidningen News of the World ned helt och hållet, efter skandalavslöjanden om hur dess anställda hade avlyssnat mängder av telefoner i jakten på avslöjanden.

Reportrar i den brittiska tabloidpressen hade satt i system att ta sig in i och avlyssna olika personers röstbrevlådor. Detta utsattes såväl politiker, kändisar och brottsoffer för. News of the World rapporterade bland annat om en skada som prins William fick behandling för, som de endast hade kunnat få kännedom om på detta vis.

Tidningen avslöjades senare med att ha avlyssnat brottsoffer som en mördad 13-årig flicka, liksom anhöriga till stupade brittiska soldater och offer för bombdåden i Londons tunnelbana år 2005.

2007 dömdes tidningens redaktör som täckte kungafamiljen samt en av dess privatdetektiver till fängelse för att ha arbetat på detta vis. Från ledningen sades det länge vara enskilda medarbetares övertramp, men 2011 tvingades tidningens ägare, mediemogulen Rupert Murdoch, tillstå vidden. Efter stor uppståndelse fattades beslut om nedläggning.

Flera anställda ställdes inför rätta och flera dömdes.

News of the World grundades 1843 och lästes av miljontals människor varje vecka. Tidningen ägdes av Rupert Murdochs storbolag News Group Newspapers, som i dag äger bland andra The Times och The Sun.

Källor: BBC, Encyclopedia Britannica