Uppmaning i Kanada: Bär munskydd

De kanadensiska myndigheterna råder invånarna att bära andningsskydd när de vistas utomhus, skriver BBC. Man fruktar också att läget kan komma att förvärras under torsdagen, då mer rök från de många pågående skogsbränderna i landet väntas – framförallt i den värst drabbade provinsen Quebec.

414 skogsbränder rasar i dagsläget i Kanada – där 239 av bränderna bedöms vara "utom kontroll", skriver Toronto Star.

Många personer evakuerades tidigare i veckan från Montréal, som är den största staden i norra Quebec, och myndigheterna har även utfärdat fler evakueringsorder i andra delar av provinsen.

Gratis munskydd i New York

Under de senaste dygnen har röken från de kanadensiska skogsbränderna rört sig söderut och nått delar av östra USA. Värst drabbat är staden New York, där myndigheterna under torsdagen kommer att dela ut en miljon gratis andningsskydd till personer som vistas utomhus, enligt stadens guvernör Kathy Hochul, enligt BBC.

New Yorks skyline, insvept i röken från de kanadensiska sedd fån New Jersey.

"Det här är en övergående situation. Det är inte covid" sa hon under en presskonferens på onsdagen. Hochul tillade att New Yorks bussar och tunnelbana är utrustade med avancerade luftreningssystem.

Kvaliteten på luften i den nordamerikanska metropolen var också under onsdagsmorgonen bland den sämsta bland de städer i världen som analyseras av det schweiziska luftkvalitetsteknikföretaget IQAir.

Broadway-föreställningar ställs in

Den dåliga luften har också satt käppar i hjulet för flera av teater- och musikalproduktionerna i New Yorks teaterdistrikt. Under onsdagskvällen ställdes föreställningarna av musikalerna "Hamilton" och "Camelot" in på Broadway, bara timmar innan ridån skulle gå upp, skriver Guardian.

Även den brittiska skådespelaren Jodie Comer tvingades avbryta sin enmansföreställning "Prima Facie", som spelas i New York, efter bara några minuter.

Arrangörerna av Tribeca Film Festival, som planeras att invigas under torsdagen i New York, skriver att man "följer läget noggrant och lyder myndigheternas råd", skriver Deadline.

Säsongen för skogsbränder har börjat ovanligt tidigt i Kanada, och tidigare i veckan varnade landets myndigheter för att den kommande sommaren kan komma att bli extremt besvärlig.

Över 10 000 människor har hittills tvingats lämna sina hem till följd av bränderna – och ytterligare tusentals fler väntas evakueras.