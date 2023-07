Luftvärn ska skydda Natotoppmöte

Fakta: Natotoppmötet Var? På Litexpo i Litauens huvudstad Vilnius När? Natoledarna anländer klockan 11 tisdagen 11 juli. Mötet avslutas med presskonferens kl 15.30 onsdagen 12 juli. Vem? Förutom ledarna för de 31 Natoländerna, även statsminister Ulf Kristersson som ledare för blivande Natoland, samt ledare för Natos partnerländer. Vad? På agendan står bland annat stöd till Ukraina och vägen till landets framtida Natomedlemskap, godkännande av Natos nya regionala försvarsplaner, antagandet av ett nytt mål för Natoländernas försvarsinvesteringar och en handlingsplan för att utöka kapaciteten i försvarsindustrin. Källa: Nato

Toppmötet har i medier beskrivits som det största arrangemanget i Litauens historia.

Förutom de 40 stats- och regeringscheferna kommer uppemot 2 400 tjänstemän och politiker i 48 officiella delegationer.

Upp till 12 000 personer ska sköta säkerheten kring toppmötet uppgav Paulius Nemira, ansvarig för säkerhetstjänstens personskydd, enligt litauiska medier, vid en presskonferens förra måndagen. Bland dem finns 3 000 litauiska soldater och upp till 1 000 soldater från andra Natoländer, samt cirka 1 500 poliser.

Mötet skyddas mot attacker från luften av långräckviddigt luftvärn som Patriot och medelräckviddigt luftvärn av modell Nasams. Luftvärnssystem har lånats ut av Tyskland och Spanien.

Litauen gränsar till den ryska exklaven Kaliningrad och huvudstaden Vilnius ligger bara några mil från gränsen till Rysslands allierade Belarus.

På plats i Litauen finns även specialförband för försvar mot kemisk, biologisk och kärnvapenkrigföring, enligt överstelöjtnant Liutaurs Bagociunas, som också deltog vid förra måndagens pressträff. Han uppgav även att Natoallierade bistår med vapensystem för skydd mot drönare.

Massiv bevakning av NATO-mötet på LITEXPO.

Flyg med mindre flygplan, ballonger och drönare kommer att vara förbjudna under toppmötesdagarna.

Själva toppmötet hålls på mässområdet Litexpo i västra delen av Vilnius. Allt flyg inom 30 kilometers radie från Litexpo förbjuds under tiden toppmötet pågår. Dessutom har över 100 flyg från Vilnius ställts in under de 28 timmarna på grund av alla inflygande dignitärer, enligt Vilnius Airport.

Under dagarna runt och under toppmötet har Litauen infört tillfälliga gränskontroller mot andra EU-länder.