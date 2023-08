Turkiet: Journalist fick förnyat straff via sms

Den grävande journalisten Baris Pehlivan har åkt in och ut ur turkiskt fängelse under de senaste tre åren. Denna gång har han fått order om att återvända bakom galler via sms. Beslutet har kraftigt fördömts av 19 internationella organisationer för mänskliga rättigheter och pressfrihet.