"En fjärdedel av Darnah är borta"

På eftermiddagen den 10 september drog stormen Daniel in över de östra delarna av Libyen. Några timmar senare brast två av floden Wadis dammar och staden Darnah fylldes av mängder med vatten. I runt en och en halv timme kämpade människor mot vågorna innan vattnet slutligen flöt ut i Medelhavet.

Bashir Ben Amir, hjälporganisationen International Rescue Committees (Rescue) talesperson i Libyen, har varit i kontakt med flera överlevande. En av personerna han pratat med har berättat att hon hamnade i vattnet och tvingades simma, omgiven av vuxna och barn som ropade på hjälp. Skriken hör hon fortfarande, både när hon drömmer och när hon är vaken.

En annan person har berättat att han och hans mamma hade tur som lyckades ta sig till sjunde våningen av en byggnad. Utanför såg de massvis av människor kastas omkull av vattnet.

— Elektriciteten försvann på bara några sekunder och de flesta som sov på första våningen är döda, säger Bashir Ben Amir.

Försvårat hjälparbete

Sex av sju vägar in till staden blockerades helt efter översvämningen vilket gjorde att en stor del av hjälpen dröjde. Men tack vare att Rescue har ett kontor i närheten av Darnah lyckades de ta sig dit nästan direkt.

Nu, knappt en vecka senare, handlar arbetet framför allt om att erbjuda hälsovård och tillfälliga boenden åt personerna som överlevt, berättar Bashir Ben Amir.

— Den enda fungerande vägen in till Darnah är överfull. Många försöker ta sig in i staden och andra försöker lämna. Ingen som inte har behörighet eller är hjälparbetare får komma in, säger han.

— Infrastrukturen kollapsade fullständigt och den lokala sjukvården finns praktiskt taget inte längre. Vårdpersonal har tagit sig dit från andra ställen.

Att få bort alla de tusentals kroppar som varit utspridda på stadens gator och i havet har främst Röda halvmånen och Röda korset ansvarat för.

Närmare 4 000 kroppar som hittats har hittills identifierats. Samtidigt saknas ännu över 9 000 personer, enligt Världshälsoorganisationen (WHO).

Broar förstördes

Före översvämningen var Darnah en vacker kuststad, påpekar Ben Amir. För att ta sig mellan de östra och de västra delarna, delade av floden Wadi som går genom staden, kunde man gå över broar. Men sedan dammarna brast är broarna helt förstörda. Även det har gjort att hjälparbetet försvårats.

— Förut var det mellan tio och 15 kilometers avstånd mellan öst och väst. Nu är det 15 mil.

Redan före översvämningskatastrofen var omkring 800 000 människor i Libyen i behov av humanitärt stöd. Raserade byggnader och infrastruktur kommer att ta år att återuppbygga. Men enligt Bashir Ben Amir går det att inte tänka på framtiden just nu.

— För närvarande går alla ansträngningar till att stödja befolkningen i Darnah, säger han.