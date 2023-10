Kraschande polisstation med flit– till tonerna av Guns n’ Roses på högsta volym

En man i New Jersey körde medvetet sin bil rätt in i en polisstation samtidigt som han spelade Guns n' Roses “Welcome to the jungle" på högsta volym. Nu är han misstänkt för terroristbrott.

Det var den 20 september som en 34-årig man i New Jersey, USA, kraschade sin bil in i en polisstation med flit. På övervakningskameran kan man se att mannen kliver ur bilen efter kraschen med pekfingerna höjda som om han firade. Samtidigt spelas Guns n' Roses “Welcome to the jungle" på högsta volym, skriver ABC News.

Sky News delade övervakningsfilmen från Independence Township Police Department, på Tiktok och videon har i skrivande stund fått över 249 000 visningar. Ingen blev skadad i kraschen och mannen greps direkt och är nu misstänkt för terrorbrott, då han medvetet kraschat för att skrämmas. – Om han blir skyldig för brottet så kan han få livstids fängelse, säger åklagare James Pfeiffer i ett uttalande, skriver ABC News.