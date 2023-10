Skräcken på kibbutzen: "Det var kroppar överallt"

Väggarna är turkost målade och en säng står i ena hörnet av rummet. En röd kudde har ramlat ner under sängen. Intill kudden på golvet, i pölar av blod, ligger sex döda kroppar.

Bilden är tagen av nyhetsbyrån AP:s fotograf efter att Hamasterroristerna lämnat området för att fortsätta vidare. Människorna som mördats är civila israeler som bor i kibbutzen Kfar Azza, nära gränsen till Gaza.

En kibbutz är ett kollektivt samhälle som spelar stor roll i Israel. Det bygger på frivillighet och all inkomst går till kibbutzen, och delas sedan lika av invånarna.

Gömde sig i 18 timmar

Avidor Schwartzman bor i kibbutzen där bilden är tagen. Han väcktes av ett dånande ljud på lördagsmorgonen och tillbringade sedan 18 timmar i ett skyddsrum tillsammans med sin familj, rapporterar Reuters. Därifrån hörde han skott från nära håll.

När han väl kom ut från skyddsrummet fick han se vad som hänt. Han beskriver synen som "någonstans mellan en krigszon och ett rent helvete".

— Det var kroppar överallt och skotthål överallt. Och min frus föräldrar kunde vi inte hitta någonstans, säger han till Reuters.

Även kibbutzen Be'eri attackerades av Hamas. Minst hundra personer har rapporterats dödade där. Här bodde Adi Efrat som togs till fånga av terroristerna.

— De kom in i huset, jag hörde dem och lyckades meddela min familj att jag hörde terroristerna ta sig in i mitt hus, att jag hörde dörren krossas. Jag hörde dem prata och skratta i mitt hus. Sedan kom de in i skyddsrummet och tog mig, säger hon till tyska Bild.

Såg tvååring bli slagen

Hon berättar vidare att hon tvingades springa med terroristerna, i riktning mot Gaza. På en innergård blev hon bunden, så hårt att det gjorde ont, säger hon.

Där såg hon också hur ett tvåårigt barn blev slaget av en av Hamasmännen. Ett åttaårigt barn och hennes mamma fördes också till platsen där Adi Efrat satt bunden.

— Mamman hade en skottskada i magen, hon hade svårt att andas. Hennes hand var svullen och hon sade att hon var skjuten. Hon berättade att hennes man hade blivit skjuten och att hennes son var död.

Hon fortsätter:

— Jag frågade henne: "Är du säker på att barnet är dött?". Hon sade "Ja, de sköt honom i huvudet." Jag visste inte hur jag skulle trösta henne, jag kunde inte ens lägga armarna runt henne, säger hon till Bild.

När Hamasmännen senare tog med Adi Efrat för att fly med bil öppnade israeliska soldater eld mot dem. Det blev hennes räddning.

Men för alla andra som kidnappades vet hon inte hur det gått.

— Terroristerna kommer att göra vad som helst med gisslan. Jag såg det själv, säger hon.