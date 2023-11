Rysk robot har träffat civilt fartyg i Svarta havet – minst en död

En rysk robot ska under onsdagen ha träffat ett civilt fartyg i Svarta havet, skriver AFP. Fartyget ska ha seglat under liberisk flagg och tänkt lägga till i Odesas hamn under onsdagen, uppger AFP, vilket även Omni rapporterat om.

En person dog i robotattacken

I ett Telegram skriver den ukrainska armén att en hamnarbetare ska ha dött i robotattacken och en annan ska ha skadats. Det ska enligt Telegram varit tre besättningsmedlemmar på fartyget som skadades, skriver Omni.

I ett inlägg på Telegram skriver den ukrainska armén att en hamnarbetare dödades och en annan skadades.

Därtill skadades tre besättningsmedlemmar på fartyget, alla filippinska medborgare.