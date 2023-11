3 000 skalv – vulkanutbrott kan rycka närmare

Magma flyter i en 15 kilometer lång spricka 800 meter under jorden som passerar alldeles i utkanten av kustsamhället Grindavík på Reykjaneshalvön, ett sextiotal kilometer söder om huvudstaden Reykjavik.

Sedan i fredags har tusentals jordbävningar drabbat området längs sprickan. Bara under söndagen registrerades runt 2 800 skalv, följt av ytterligare nästan 500 under natten mot måndagen, rapporterar public service-bolaget Rúv strax före klockan 05, lokal tid. Samtliga har haft en magnitud på under 3.

De låga magnituderna tyder enligt Rúv, med hänvisning till jourhavande geolog på det isländska meteorologiska institutet, på att de senaste dagarnas jordbävningar lett till stora spänningsutsläpp.

Att spänningen släpper innebär sannolikt att magman har en enklare väg till ytan, vilket i sin tur kan indikera ett mindre plötsligt utbrott.

Var som helst eller inte alls

Ett utbrott kan komma att ske var som helst längst den 15 kilometer långa sprickan – eller inte alls. Alla relativt lätta jordbävningar kan nämligen också vara ett tecken på att vulkanen går mot vila. Det säger Rikke Pedersen, chef för Nordiska institutet för vulkanologi, till danska DR.

— Det kan vara svårt att bedöma om vi ska ta det som ett tecken på det ena eller andra, säger hon, men konstaterar samtidigt att det mest sannolika är att det blir ett utbrott.

Risken för ett utbrott – som kan skicka magma hundratals meter i luften – alldeles intill Grindavík fick i helgen myndigheterna att evakuera stadens drygt 4 000 invånare.

En person ur varje familj fick på söndagen tillåtelse att återvända för att hämta förnödenheter. Gatorna har stora skador efter jordbävningarna och bara en person från varje familj tilläts återvända. De eskorterades av räddningspersonal och fick fem minuter på sig att samla ihop sina tillhörigheter.

"Förbereder oss"

Vid lunchtid på söndagen höll regeringen ett extrainsatt möte för att diskutera vilka åtgärder som behövs. President Gudni Jóhannesson sade på en tv-sänt tal på söndagskvällen att hela samhället måste förbereda sig på ett utbrott.

— Vi hoppas på det bästa, men förbereder oss på det värsta som naturens vilda krafter kan göra med oss.

Island, och Reykjanes i synnerhet, ligger rakt över “den mittatlantiska ryggen” där de eurasiska och nordamerikanska kontinentalplattorna möts. Det gör att vulkanutbrott är mycket vanliga. Men oftast är de så beskedliga, eller sker så avsides, att de inte utgör någon större fara.

Just Reykjanes har drabbats av tre utbrott på lika många år: i mars 2021, augusti 2022 och juli i år.