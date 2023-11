Mordanklagade 12-årigar inför rätta i Storbritannien

Pojkarna anklagas för att i måndags ha mördat en 19-årig man som av sin familj beskrivs som modig och medkännande. Attacken inträffade i staden Wolverhampton.

De två 12-åringarna infann sig i rätten under en tiominuters förhandling på fredagen endast för att bekräfta sina personuppgifter. Deras advokater säger att pojkarna förnekar mordanklagelserna.

En domare beslutade att pojkarna ska hållas frihetsberövade på ungdomsanstalt.

Antalet knivbrott – i synnerhet bland tonåringar – växer i en alarmerande takt. I september knivhöggs en 15-årig flicka till döds i södra London på väg till skolan. Hon var den femtonde tonåringen som dödats i London i år. Av dem blev 13 knivskurna och två skjutna.

Under perioden januari-mars i år dödades 99 personer under 25 år med kniv eller vasst föremål i England och Wales. Av dem var 13 under 16 år.

Det totala antalet knivhuggningar var 50 000 – en ökning på fem procent jämfört med året innan och en ökning med 75 procent jämfört med tio år sedan, enligt officiella siffror.