Miljardnotan efter USA-valet 2024 – hen betalade mest

Presidentvalet i USA 2024 går mot sitt slut. Till syvende och sist verkar det som att det blir rösterna från vågmästardelstaten Pennsylvania som avgör även detta val.

Pennsylvania är också en av de delstaterna där bägge presidentkandidater, republikanernas Donald Trump och demokraternas Kamala Harris, har spenderat mest pengar.

Dyraste valet i USA:s historia – summan: 38 miljarder kronor

Presidentkandidaterna lade sammanlagt ner 400 miljoner dollar, det vill säga 4,3 miljarder kronor, på reklam – enbart i Pennsylvania.

Enligt Financial Times har republikanernas kandidat dragit in 1,8 miljarder dollar, motsvarande 19 miljarder kronor i donationer som har kunnat finansiera en stor del av reklamen. Demokraternas kandidat har å sin sida dragit in mer än 2,3 miljarder dollar, det vill säga 25 miljarder kronor i donationer.

Presidentkandidaterna brukar lägga ned mest pengar på reklam under sina respektive kampanjer, något som Trump och Harris också gjort detta år. Det är just i vågmästardelstaterna som man har lagt mest krut på.

Övriga utgifter består ofta av administration, resor och insamlingsevenemang. Dock kan även rättegångskostnader räknas in i Donald Trumps fall.

Financial Times menar att detta val har varit det dyraste presidentvalet i USA:s historia. Totalt spenderade bägge kandidater 38 miljarder kronor, motsvarande 3,5 miljarder amerikanska dollar.

Presidentkandidaten som lade ned mest pengar på reklam

Under sin kampanj lade Donald Trump ned 1,6 miljarder dollar, motsvarande 17 miljarder kronor under sin kampanj men kommer inte i närheten av sin motståndares siffra. Kamala Harris lade ned 1,9 miljarder dollar, det vill säga 20 miljarder kronor under sin kampanj.

11 miljarder av dessa 20 miljarder kronor tillägnades sociala medier-reklam, enligt tidningen.

