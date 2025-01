Det vet vi om misstänkte föraren i New Orleans-dådet

En vit pickup, hyrd via en hyrbilsfirma, körde under nyårsafton runt polisens avspärrningar och rakt in en folkmassa av nyårsfirare i New Orleans. Minst 15 personer dog och ytterligare omkring 30 skadades.

Föraren i i New Orleans-dådet pekas ut som Shamsud-Din Bahar Jabbar

Föraren av bilen har av FBI pekats ut som Shamsud-Din Bahar Jabbar, en 42-årig amerikansk medborgare från Texas. Han dog på platsen efter en eldstrid med polisen.

Jabbar tog värvning i den amerikanska armén 2007, och arbetade dels med HR och dels som specialist på informationsteknologi. Han skickades till Afghanistan i knappt ett år, 2009-2010, och flyttades sedan över till reservstyrkan US Army Reserve 2015. Fem år senare, 2020, lämnade han militären helt.

Han kämpade med att acklimatisera sig till livet utanför militären, rapporterar The New York Times. I en intervju med universitetstidningen på Georgia State University, där han studerade mellan 2015 och 2017, berättade Jabbar att han fann det utmanande att kommunicera utan att falla tillbaka på den militära jargong han anammat under sina år i armén, vilket enligt honom kunde göra det svårt för veteraner att söka civila jobb.

Separerade från sin dåvarande fru

Domstolsdokument som nyhetsbyrån AP tagit del av visar att Shamsud-Din Bahar Jabbars ekonomi försämrades under 2022, när han separerade från sin dåvarande fru.

I ett mejl till sin exfrus advokat skrev Jabbar att han låg efter med inbetalningar för 27 000 dollar för sitt huslån och hade samlat på sig 16 000 dollar i kreditkortsskulder.

Vid samma tidpunkt, i januari 2022, arbetade han med affärsutveckling och andra uppgifter åt konsultfirman Deloitte. I ett kommentar uppger Deloitte att Jabbar anställdes 2021 i en roll på "personalnivå".

En IS-flagga hittades på pickupen som Jabbar körde

En flagga som representerar terrorrörelsen IS hittades på den pickup som Jabbar körde. Bara timmar före dådet ska han ha lagt upp videor i sociala medier som indikerar att han inspirerats av IS, berättade USA:s president Joe Biden i ett tal och tillade att Jabbar verkade uttrycka "en längtan att döda".

Utredning pågår för att ta reda på om han tillhörde någon terroristorganisation. FBI har uppgett att man inte tror att Jabbar agerade ensam vid dådet.