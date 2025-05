Trumps släkting avslöjar: "Han var alltid en mobbare"

"Han var alltid en mobbare"

Psykologen Mary Trump, som även är dotter till den amerikanske presidentens bror Fred Trump Jr., har under flera år varit en stor kritiker av sin släkting och farbror Donald Trump. Redan 2020 publicerade hon en bok vid namn "Too Much and Never Enough", där hon menade att president Trump är "fullständigt oförmögen att leda USA" och att det "vore farligt att låta honom göra det", skriver Newsweek.