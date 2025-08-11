Efterfrågad dryck i kris – priserna rusar

En populär dryck som blivit en global trend börjar nu ta slut. Efterfrågan har skjutit i höjden samtidigt som produktionen inte hänger med – vilket får priserna att rusa.

Matcha har blivit en världssensation. Det gröna japanska teet finns numera i allt från Starbucks-lattes i London till munkar i Singapore. Men den plötsliga globala hajpen har fått konsekvenser – nu börjar matchan ta slut, något som BBC var först att rapportera om.

Sociala medier driver på

Trenden drivs till stor del av sociala medier, där hashtags som "MatchaTok" har samlat miljontals visningar. Influencers delar allt från recept och recensioner till tillredningstips, vilket bidrar till att fler upptäcker drycken – ofta hyllad för sina hälsofördelar, sin koffeinhalt och sin karaktäristiska umami-smak.

Samtidigt har Japans återhämtning efter pandemin, i kombination med en svag valuta, lett till ett ökat turistflöde och växande efterfrågan på japanska produkter, där matcha ligger i topp.

Odlarna hinner inte med

Produktionen hänger inte med i den globala efterfrågan. Matcha tillverkas genom en lång och arbetsintensiv process där tencha-blad skuggas i flera veckor innan de mals ner till pulver. Bara 40 gram matcha produceras i timmen med traditionella stenmalerier.

Men klimatförändringar gör situationen ännu tuffare. I Kyoto-regionen, där en fjärdedel av Japans tencha odlas, har värmeböljor förstört skördar.

Samtidigt kämpar branschen med en åldrande befolkning och brist på unga jordbrukare.

I turisttäta områden töms butikshyllorna direkt efter öppning, vilket fått återförsäljare att införa ransoneringsregler. En del butiker tillåter endast köp av en burk per person.

Prishöjningar och protester

Matchaproduktionen i Japan har visserligen nästan tredubblats sedan 2010, men det räcker inte. Exporten steg med 25 procent förra året, och nu väntar ytterligare prishöjningar på grund av nya amerikanska tullar.

En färsk handelsöverenskommelse innebär att japanska varor får en importskatt på 15 procent i USA – vilket slår direkt mot matchaindustrin.

Amerikanska importörer varnar för konsekvenserna och efterfrågar undantag för specialte.

Uppmaning till eftertänksam konsumtion

Samtidigt växer en motrörelse. Fler röster höjs för att dricka matcha med respekt – inte hamstra eller slösa bort den på trendiga recept där smaken försvinner.