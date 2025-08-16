Trump efter mötet: "Nådde inte ända fram"

USA:s president Donald Trump beskriver mötet med Rysslands president Vladimir Putin om Ukrainakriget som ”mycket produktivt”, och uppger att de båda kom överens om många frågor. Vi nådde inte ända fram, men vi har goda chanser att nå fram, säger han på en gemensam pressträff efter mötet.

Rysslands president Vladimir Putin beskriver samtalet som konstruktivt och ömsesidigt respektfullt.

— Han (Trump) förstår att Ryssland har sina egna nationella intressen, säger Putin, som också varnar Ukraina och Europa för att inte skapa ”några hinder” för fred.

Mötet i Alaska mellan presidenterna avslutades efter runt tre timmar.

Det är därmed det längsta fysiska möte som de båda ledarna haft, enligt Bloomberg. Det följdes av en pressträff, där den ryske presidenten talade först. Den avslutades utan att någon av dem svarade på frågor från journalister. Putin talade i drygt åtta minuter, medan Trump höll sig till drygt tre minuter, rapporterar NBC News.

Träffas igen

Den amerikanske presidenten uppgav att han ska kontakta bland annat Nato och Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj efter mötet – och tycker att det nu är Zelenskyjs ansvar att bygga vidare för att nå en överenskommelse.

— Nu är det verkligen upp till president Zelenskyj att få det gjort. Och jag skulle också säga att de europeiska länderna måste involveras lite grann, men det är upp till president Zelenskyj, säger Trump till tv-kanalen Fox News.

Under pressträffen säger Trump också att han ”troligtvis” kommer att träffa Putin igen mycket snart. Varpå Putin föreslog ett möte i Moskva.

— Åh det hade varit intressant, svarade Trump och fortsatte:

— Jag kommer att få lite kritik för det, men jag kan se att det skulle kunna hända.

Rysslands president Vladimir Putin och USA:s president Donald Trump i mitten, även med USA:s utrikesminister Marco Rubio längst till höger och Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov längst till vänster.

Mötet ägde rum bakom stängda dörrar. Tidigare varnade Trump för att han skulle lämna inom några minuter om han misstrodde den ryske ledarens intentioner – medan Kremls talesperson Dmitrij Peskov sade att mötet skulle pågå i "minst sex till sju timmar".

Gästande president Putin tog med sig utrikesminister Sergej Lavrov och presidentrådgivaren Jurij Usjakov som stöd. Värden Trump bistods av utrikesminister Marco Rubio och specielle sändebudet Steve Witkoff.

Zelenskyj inte inbjuden

Därmed frångick de två delegationerna den tidigare uppgörelsen om att Putin och Trump skulle ha ett enskilt möte, endast åtföljda av två tolkar.

Mötet, på militärbasen Elmendorf-Richardson, är det första fysiska mötet mellan Trump och Putin sedan 2019.

Zelenskyj, som inte var inbjuden att delta, har säkrat europeiskt stöd för att Ukrainas ståndpunkt i konflikten är avgörande.