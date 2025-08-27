Två barn dödades och sjutton personer skadades i en skjutning under en gudstjänst i en katolsk skola i Minneapolis i den amerikanska delstaten Minnesota. Det finns familjer som nu har döda barn. Det går inte att sätta ord på tragedin, säger borgmästaren Jacob Frey.

De två dödade barnen var åtta och tio år gamla, säger polischefen Brian O'Hara på en presskonferens. Av de skadade är 14 barn och flera av dem är allvarligt skadade.

Gärningspersonen, en drygt 20-årig man, är död, enligt polisen troligen efter att ha tagit sitt liv. Mannen var kraftigt beväpnad med två gevär och en pistol när han började skjuta mot en kyrkobyggnad på skolområdet där många elever samlats för gudstjänst.

— Han sköt mot barnen som satt i bänkraderna under gudstjänsten, sköt genom fönstren. Han träffade barnen och andra inne i byggnaden, säger Brian O'Hara.

— Det här var en medveten våldshandling mot oskyldiga barn, fortsätter han och kallar skjutningen för ofattbar.

Prata inte om böner

Det är oklart om skytten kom in i byggnaden.

— Det finns familjer som nu har döda barn. Det går inte att sätta ord på tragedin. Det här borde aldrig tillåtas hända, säger en mycket skakad borgmästare, Jacob Frey, på presskonferensen.

— Prata inte om att sända era tankar och böner just nu, de här barnen höll på att be just när skjutningen började. De borde kunna få gå i skolan eller till sin kyrka utan att känna rädsla.

Höstens första vecka

På skolan går barn från förskola till åttonde klass. Larmet kom runt 8.30 på morgonen, lokal tid, under höstterminens första skolvecka.

Skjutningen inträffade mindre än ett dygn efter en annan skjutning i staden, där en person dödades och flera skadades.

President Donald Trump uppger på sociala medier att han har informerats om skjutningen.