EU varnar för buller som hälsorisk – så ser det ut i Sverige

​Miljoner människor i Europa utsätts dagligen för trafikbuller som är så högt att det kan påverka både sömn och hälsa. En ny rapport från Europeiska miljöbyrån visar vilka länder som är värst drabbade – och hur Sverige står sig i jämförelse.

Totalt lever nästan 112 miljoner EU-medborgare med trafikbuller över 55 decibel, vilket är gränsen där ljud anses börja bli skadligt för hälsan.

Vägtrafik är den klart största källan och påverkar 92 miljoner människor. Järnvägsbuller berör 18 miljoner och flygtrafik 2,6 miljoner.

I Sverige uppskattas omkring två miljoner personer vara exponerade för vägtrafikbuller över gränsvärdet. Det placerar Sverige långt ifrån toppskiktet, men problemen är ändå tydliga – särskilt i storstadsområden, rapporterar Euronews.

Länderna som är mest utsatta

Frankrike har flest invånare som påverkas av buller över EU:s gränsvärde: 24 miljoner personer. Nästan 90 procent av det bullret kommer från vägtrafiken.

I Tyskland är det under natten som ljudnivåerna är som mest problematiska. Där lever 15 miljoner med för höga bullernivåer medan de försöker sova.

Luxemburg sticker ut i statistiken. Nästan 70 procent av landets befolkning är dagtid exponerade för nivåer som överstiger gränsen – och ungefär hälften under natten. Det gör landet till det mest bullerutsatta sett till andel av befolkningen.

Koppling till allvarliga sjukdomar

Transportbuller har kopplats till en rad hälsoproblem. Enligt Europeiska miljöbyrån handlar det bland annat om sömnstörningar, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar och ökad risk för typ 2-diabetes.

"Transportbuller är ett av de största miljöhoten mot människors hälsa i Europa", skriver EEA i rapporten.

Barn påverkas särskilt mycket – buller kan enligt rapporten försämra både läsförståelse och koncentration, och i vissa fall leda till övervikt.

Så kan problemet minska

För att hantera bullret föreslår myndigheten bland annat tystare transporter, bättre stadsplanering och fler grönområden. Grönska i närmiljön, som parker eller träd, kan minska stress och irritation som buller orsakar. När det gäller flygtrafik rekommenderas nattliga flygförbud för att minska störningarna.

Sverige ligger alltså inte i toppen bland de mest bullerutsatta länderna i EU – men riskerna förväntas öka om trafiken fortsätter växa och inga åtgärder vidtas