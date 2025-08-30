Myten om underhållsfria elbilar kan kosta dig dyrt

Intresset för elbilar växer snabbt i Sverige, men många bilägare missar att elbilar ändå behöver regelbunden service – särskilt i nordiskt klimat. Utan rätt underhåll riskerar bromsar, fjädring och batteri skador som kan bli kostsamma och farliga.

Intresset för elbilar ökar kraftigt i Sverige. Enligt Men trots det växande antalet elbilar finns fortfarande en felaktig uppfattning om att de kräver väldigt lite eller ingen service alls.

Service är lika viktigt som för vanliga bilar

M Sverige, Sveriges största organisation för bilister, betonar att elbilar behöver servas ungefär lika ofta som bilar med förbränningsmotorer. Även om elbilar saknar motorolja och växellåda att byta är andra delar utsatta för slitage.

"Den har fortfarande livsviktiga komponenter som bromsar, däck och hjulupphängningar som slits", skriver organisationen i ett uttalande.

Magnus Fritz, bilservicechef på Vianor, förklarar att den vanligt förekommande myten om underhållsfria elbilar främst kommer från varmare klimat med jämna vägar.

– I Norden har vi vägsalt, kyla och ojämna vägar – faktorer som sliter på elbilar och kräver särskild uppmärksamhet, säger han i ett pressmeddelande.

Tre risker med utebliven elbilsservice

Vianor listar tre farliga risker man tar om man inte servar sin elbil:

1. Bromsarna kan kärva och slitas i förtid

Elbilar bromsar ofta med elmotorn, vilket minskar användningen av de mekaniska bromsarna. Det kan låta positivt, men i nordiskt klimat där det är fuktigt och kallt riskerar bromsarna att kärva och rosta, vilket förkortar deras livslängd och kan göra bromssträckan längre.

2. Ökat slitage på fjädringssystemet

Elbilar är ofta tyngre och har högt vridmoment, vilket belastar fjädringen mer än i fossilbilar. Kombinationen av ojämna vägar, snö och vägsalt i Norden gör att fjädringssystemet slits snabbare. En sliten fjädring påverkar både körkomfort och bilens stabilitet.

3. Skador på batteriet

Batteriet, elbilens dyraste komponent, är ofta placerat under bilen och riskerar att skadas av stenar och grus. Skador kan leda till kortslutning eller brand. Därför är det viktigt att kontrollera batteriets undersida regelbundet, särskilt efter att ha kört mycket på dåliga vägar.

Service sparar pengar och höjer säkerheten

Trots att elbilar är enklare i vissa avseenden – de behöver till exempel inte oljebyten eller växellådeservice – är det viktigt att byta bromsvätska vartannat år och kupéfiltret årligen.

Regelbunden kontroll av kritiska komponenter som bromsar och batteri minskar risken för dyra reparationer och bibehåller bilens prestanda och andrahandsvärde.