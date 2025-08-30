Intresset för Labubus har ökat kraftigt senaste tiden och nu syns både barn och vuxna med dockorna. Men i Örebro har man fått nog, och diskuterar om dockorna ska förbjudas i skolan.

Labubus var från början ett samlarobjekt för vuxna, men har nu blivit en något trendigt och kul som både vuxna och barn vill ha.

Labubus tog världen med storm på riktigt när stjärnor som Rihanna, Kim Kardashian, Dua Lipa, och David Beckham setts med dockorna på stan och i sina sociala medier.

Äkta Labubus säljs för tusentals kronor

I dag kan man behöva köa i månader för att lyckas köpa en äkta Labubu från Pop Marts hemsida eller app. Men istället har det kommit en hord av fejk Labubus, även kallat Lafufus.

Eftersom att Labubus blivit så enormt populära och det är nästintill omöjligt att få tag på en äkta har andrahandsvärdet på dockorna ökat markant.

En äkta Labubu kan kosta några hundra kronor, beroende på modell på Pop Mart, men finns att köpa för flera tusen på auktionssajter.

Skolan kan förbjuda Labubus – blir för orättvist

I Örebro håller man på att diskutera om Labubus ska förbjudas i skolorna. Många barn har figurerna på sina ryggsäckar som nyckelringar eller fasthakade i byxorna. Men eftersom att skolan ska vara kostnadsfri och lika för alla kan man behöva förbjuda barnen att ha med sig Labubus.

– Trender kommer och går och påverkar våra elever på olika sätt, det är något våra lärare och rektorer är bra på att hantera. Men skolan ska vara kostnadsfri, de ska inte ha med sig prylar eller leksaker hemifrån, säger Mia Aversjö, verksamhetschef för grundskolan i Örebro, till NA.

Ett förbud kan vara i gråzonen

Men eftersom Labubus ofta används som nyckelringar av barnen kan det bli en gråzon huruvida de går att förbjuda eller inte.

– Vi får hålla koll på hur snacket går, och om det blir problematiskt så är det någonting som börjar med att varje lärare får samtala med elever och vårdnadshavare, säger Aversjö.