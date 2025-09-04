Bilbältet är den viktigaste säkerhetsdetaljen i trafiken, och det är minst lika viktigt att använda det på rätt sätt, för att undvika att skadas i en eventuell olycka.

På Trafikverkets hemsida framgår det att risken att dö eller skadas i en olycka halveras om du använder säkerhetsbälte i trafiken, men enligt Vi Bilägare använder 39 procent bilbältet på fel sätt – något som kan få allvarliga konsekvenser vid eventuella olyckor.

Du kan ha använt bilbältet fel hela ditt liv

Det är framförallt de som är gravida, eller personer med stor mage, som ofta använder säkerhetsbältet på fel sätt – något även P4 Östergötland uppmärksammat. NFT menar att bältet ska sitta under magen. Om det sitter ovanför magen, eller på magen, kan det tränga in i buken och orsaka blödningar vid en olycka.

NTF poängterar även att bilbältet lätt hamnar fel när man har tjocka kläder på sig. De betonar att bältet ska sitta så nära kroppen som möjligt för att ge bäst skydd, och att höftbältet då ska vara under kläderna.

Det säger lagen