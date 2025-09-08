Det tyckte Melania om Trump första gången de träffades

Melania Trump var bara 28 år när hon träffade USA:s president Donald Trump för första gången.

I sin självbiografi "Melania" avslöjar presidentfrun hur det gick till när hon träffade sin make Donald Trump för första gången – och vad hon faktiskt tyckte om honom.

"Visste att han var en kändis"

Paret träffades år 1998, när Melania Trump, som är född och uppvuxen i Slovenien, hade bott i USA i två år. Hon hade besökt nattklubben Kit Cat Club i New York med en vän, när Donald Trump plötsligt dök upp i sällskap av en annan kvinna.

Annons

"Jag såg min vän vinka till någon, och när jag vände mig om fick jag syn på en man och en attraktiv blond kvinna som kom mot oss. 'Jag är Donald Trump', sa han. Jag kände igen namnet och visste att han var en affärsman eller kändis, men inte mycket mer än så. Han räckte fram handen för att hälsa. 'Hej. Jag är Melania', svarade jag", står det i ett utdrag av boken, enligt Daily Express.

Melania Trump och Donald Trump träffades för första gången år 1998. Foto: Keith Smith/TT

Det tänkte Melania när hon träffade Trump för första gången

Annons

Därefter hade Trump satt sig bredvid Melania och börjat ställa frågor om hennes liv. Men eftersom att han var där med en annan kvinna tänkte Melania först att han inte var intresserad av något djupt. En stund senare frågade Trump om Melanias nummer.

"Jag avvisade artigt hans förfrågan. Han blev lite förvånad", berättar Melania.

I stället tog Melania hans visitkort.

"Jag drogs till hans energi. Hans målmedvetenhet fascinerade mig", fortsätter hon.