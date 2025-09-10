Nyheter24
Kim Jong-Uns familj: Barn, syskon och föräldrar

Publicerad: 10 sep. 2025, kl. 11:33
Här kan du läsa mer om Kim Jong-Uns familj. Foto: AP/TT

Nyheter24 har tagit reda på allt du kan tänkas vilja veta om Nordkoreas diktator Kim Jong-Uns familj!

Hur många barn har Kim Jong-Un?

Exakt hur många barn den nordkoreanske diktatorn Kim Jong-Un har är inte officiellt. Det ryktas däremot att han har tre barn, enligt en rapport från Sydkoreas underrättelsetjänst, skriver The Guardian

Enligt uppgifterna ska det vara en son som är född 2010, en dotter som är född 2013, och ett barn som är fött 2017, vars kön inte har bekräftats. 

Vad heter Kim Jong-Uns barn? 

Det finns inga uppgifter kring vad Kim Jong-Uns yngsta och äldsta barn heter. Det enda av diktatorns barn som man tror sig veta namnet på är hans mellanbarn, dottern Kim Ju Ae

Det var den tidigare basketspelaren Dennis Rodman, som efter ett möte med Kim Jong-Un, avslöjade dotterns namn, skriver The Guardian. Namnet har inte bekräftats officiellt, men i nyhetsmedier har hon sedan dess kallats Kim Ju Ae. 

Kim Jong-Uns dotter Kim Ju Ae.

Vem är mamma till Kim Jong-Uns barn? 

Mamman till Kim Jong-Uns barn är Ri Sol-ju, som troligen varit gift med diktatorn sedan 2009. Ri Sol-ju påstås vara född någon gång mellan 1985 och 1989. 

Ri Sol-ju har gjort många offentliga framträdanden med sin make Kim Jong-Un. Så sent som i juni 2025 syntes de tillsammans när Kim Jong-Un skulle inviga den nordkoreanske semesteranläggningen Wonsan-Kalma. 

Kim Jong-Un tillsammans med sin fru Ri Sol-ju och dottern Kim Ju Ae vid ett annat tillfälle. Foto: AP/TT

Kommer Kim Jong-Uns barn ta över som Nordkoreas ledare?

Många spekulerar kanske kring vem som kommer att ta över som Nordkoreas ledare när Kim Jong-Un dör. Flera spår att det är diktatorns dotter Kim Ju Ae som kommer att bli landets nästa ledare. Anledningen är bland annat att hon är den enda av Kim Jong-Uns barn som gjort flera offentliga framträdanden. Det första var i november 2022, när hon syntes med sin pappa under en inspektion av en missilanläggning. Sedan dess har hon synts i offentligheten flera gånger. 

– En teori om varför han har med sin dotter är att han förbereder henne på att någon gång i framtiden ta över som ledare, säger Lars Vargö, chef för Stockholm Koreacenter och även tidigare ambassadör i Sydkorea och Japan, till Studio Ett

Vargö poängterar däremot att det är osannolikt att Kim Ju Ae kommer att ta över, eftersom att Nordkorea är ett patriarkalt samhälle, vilket innebär att det skulle vara svårt att ha en kvinnlig ledare. 

Vilka är Kim Jong-Uns föräldrar? 

Kim Jong-Uns föräldrar heter Kim Jong-Il och Ko Young-Hui. Fadern Kim Jong-Il var innan sin död 2011 landets ledare och efterträdare av sin far Kim Il-Sung. Enligt KCNA dog Kim Jong-Il av en hjärtattack under en tågresa, skriver bland annat BBC

Kim Jong-Uns pappa Kim Jong-Il under ett EU-möte 2001. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Har Kim Jong-Un syskon?

Ja, Kim Jong-Un har fem påstådda syskon. De heter Kim Yo-Jong, Kim Jong-Chul, Kim Jong-Nam, Kim Sol-Song och Kim Hye-Kyung

Diktatorns bror Kim Jong-Nam blev lönnmördad i februari 2017 av två kvinnor som ska ha förgiftat honom på en flygplats i Malaysia, enligt Reuters. Innan sin död ska han ha levt i exil efter att ha flytt Nordkorea, då han levde under hot om avrättning. Kim Jong-Nam räknades länge som den som skulle ta över efter sin far Kim Jong-Il, men ansågs inte längre lämplig när han ertappades med att försöka ta sig till Disneyland i USA med ett falskt pass, skriver BBC

