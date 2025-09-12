Barron Trump föddes år 2006 och är i dag 19 år gammal. Han är president Donald Trumps femte barn, och det enda barnet han har tillsammans med sin nuvarande fru och USA:s första dam Melania Trump.
Barron Trump har flyttat in i Vita huset
Barron har för många varit en gåta sedan hans pappa blev president. Folk har bland annat spekulerat kring varför han inte synts till i offentligheten den senaste tiden. Enligt uppgifter till New York Post befinner sig 19-åringen just nu i Washington och bor med sina föräldrar i Vita huset.
"Väldigt smart kille"
Så sent som i fjol flyttade Barron till Trump Tower på Manhattan i New York för att studera. Nu ska han istället fortsätta sina studier vid universitetet i Washington.
Pappa Trump har vid tidigare tillfällen uttryckt sin stolthet över sonens beslut att studera vidare.
– Han blev antagen till många universitet, han är en väldigt smart kille, har presidenten sagt om sin son enligt HELLO! Magazine.
Donald Trump om sonen Barron: "Ondskefull och våldsam"
I ett klipp som spridits på internet säger president Trump några väl valda ord om sin son Barron. Klippet är filmat 2007 under ett pressmöte i New York, där Barron gör ett av sina första offentliga framträdanden någonsin.
– Detta är Barron. Han är stark, han är smart, han är tuff, han är ondskefull, han är våldsam. Alla ingredienser man behöver för att vara entreprenör, säger Trump om sin då ettårige son.
