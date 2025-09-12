I ett klipp som spridits på internet kallar president Donald Trump sin son Barron Trump för "ondskefull" och "våldsam".

Barron Trump föddes år 2006 och är i dag 19 år gammal. Han är president Donald Trumps femte barn, och det enda barnet han har tillsammans med sin nuvarande fru och USA:s första dam Melania Trump.

Barron Trump har flyttat in i Vita huset

Barron har för många varit en gåta sedan hans pappa blev president. Folk har bland annat spekulerat kring varför han inte synts till i offentligheten den senaste tiden. Enligt uppgifter till New York Post befinner sig 19-åringen just nu i Washington och bor med sina föräldrar i Vita huset.

Barron Trump är Donald Trump och Melania Trumps enda barn tillsammans. Foto: Evan Vucci/TT

Annons

"Väldigt smart kille"

Så sent som i fjol flyttade Barron till Trump Tower på Manhattan i New York för att studera. Nu ska han istället fortsätta sina studier vid universitetet i Washington.

Pappa Trump har vid tidigare tillfällen uttryckt sin stolthet över sonens beslut att studera vidare.

– Han blev antagen till många universitet, han är en väldigt smart kille, har presidenten sagt om sin son enligt HELLO! Magazine.

Annons

LÄS MER: Det är den enda rätten Melania Trump vägrar äta

Donald Trump om sonen Barron: "Ondskefull och våldsam"

I ett klipp som spridits på internet säger president Trump några väl valda ord om sin son Barron. Klippet är filmat 2007 under ett pressmöte i New York, där Barron gör ett av sina första offentliga framträdanden någonsin.