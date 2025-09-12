Nyheter24
Donald Trump om sonen Barron: "Ondskefull och våldsam"

Publicerad: 12 sep. 2025, kl. 15:28
President Donald Trump har sagt några väl valda ord om sin son Barron Trump. Foto: Evan Vucci/TT & Andrew Harnik/TT

I ett klipp som spridits på internet kallar president Donald Trump sin son Barron Trump för "ondskefull" och "våldsam".

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Barron Trump föddes år 2006 och är i dag 19 år gammal. Han är president Donald Trumps femte barn, och det enda barnet han har tillsammans med sin nuvarande fru och USA:s första dam Melania Trump

LÄS MER: Det kallar Donald Trump sin fru Melania för: "Lite hemskt"

Barron Trump har flyttat in i Vita huset

Barron har för många varit en gåta sedan hans pappa blev president. Folk har bland annat spekulerat kring varför han inte synts till i offentligheten den senaste tiden. Enligt uppgifter till New York Post befinner sig 19-åringen just nu i Washington och bor med sina föräldrar i Vita huset.

Barron Trump är Donald Trump och Melania Trumps enda barn tillsammans. Foto: Evan Vucci/TT
LÄS MER: Därför är Barron Trump så lång – enligt Donald Trump

"Väldigt smart kille"

Så sent som i fjol flyttade Barron till Trump Tower på Manhattan i New York för att studera. Nu ska han istället fortsätta sina studier vid universitetet i Washington. 

Pappa Trump har vid tidigare tillfällen uttryckt sin stolthet över sonens beslut att studera vidare. 

– Han blev antagen till många universitet, han är en väldigt smart kille, har presidenten sagt om sin son enligt HELLO! Magazine

LÄS MER: Det är den enda rätten Melania Trump vägrar äta

I ett klipp som spridits på internet säger president Trump några väl valda ord om sin son Barron. Klippet är filmat 2007 under ett pressmöte i New York, där Barron gör ett av sina första offentliga framträdanden någonsin. 

– Detta är Barron. Han är stark, han är smart, han är tuff, han är ondskefull, han är våldsam. Alla ingredienser man behöver för att vara entreprenör, säger Trump om sin då ettårige son.

LÄS MER: Charlie Kirk nominerad till EU-pris

