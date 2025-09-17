Trump om unika besöket på slottet: ”Privilegium"

En ”ovärderlig” och ”evig” relation som ”aldrig kan knäckas”. Så beskrev president Donald Trump bandet mellan USA och Storbritannien när han talade på banketten med Kung Charles som anordnats för honom i Windsor.

Aldrig förr har en amerikansk president bjudits in för ett andra statsbesök till de brittiska öarna, ett faktum som Trump tog fasta på när han adresserade kungen och de andra närvarande vid den officiella tillställningen inuti slottet Windsor.

Presidenten kallade inbjudan nummer två för ett ”unikt privilegium” och beskrev det hela som ”ett av de ärofylldaste ögonblicken i mitt liv” och fortsatte med att hylla relationen mellan de två länderna.

— Båda är vackra i sin egen rätt, men är menade att spelas tillsammans. Släktbandet och identiteten Amerika och Storbritannien emellan är ovärderlig och och evig. Det är oersättligt och kan aldrig knäckas, sade han enligt The Guardian.

Kung Charles berömde å sin sida Trumps ”personliga engagemang vad gäller att hitta lösningar på några av världens mest olösliga konflikter” och sade att onsdagskvällens bankett innebar en ”förnyelse av de brittisk-amerikanska relationerna”.

Bland de övriga deltagarna på banketten fanns en lång rad höjdare, bland dem Nvidias vd och medgrundare Jensen Huang, mediemogulen Rupert Murdoch och Open AI:s Sam Altman.

Förutom en trerättersmiddag serverades gästerna även flera exklusiva drycker, som vinet Vintage Port av årgång 1946, vilket tolkas som en blinkning till Trump i och med att han blev president 45 i ordningen när han vann valet första gången.

För presidenten själv lär det dock inte bli något klirrande i glasen med den exklusiva årgången eftersom han inte dricker alkohol.