Under natten till torsdag började det brinna på en Ica Supermarket-butik. Nu hyllas butikspersonalen för sitt agerande och sin insats under branden i frysrummet.

Under onsdagkvällen skulle personalen på Ica Supermarket Kvarnen i Huddinge stänga igen för kvällen, precis som vanligt.

Men vid stängning noterade de två som jobbade att det var något som luktade lite konstigt.

Elbrand i Ica-butiken

De kunde inte riktigt stätta fingret på vad det var. Personalen ringde till en ansvarig och tillsammans kunde de larma brandkåren.

Brankåren kom till butiken och kunde identifiera en elbrand i frysrummet och släcka den.

Personalen hyllas för sin insats

Nu hyllar chefen Tim Eriksson sina två anställda på Facebook och menar att dessa två hjältar troligtvis räddat hela Ica-butiken från att brinna upp.

"Otroligt tacksam för min engagerade personal som i detta fall kan ha räddat hela butiken!!", skriver Eriksson i sitt inlägg på Facebook.

Efter att brandkåren släkt branden började ett saneringsarbete och man kasserade samtliga frysvaror.

Butiken kunde öppna klockan 07.00 på morgonen som vanligt

Butiken kunde öppna precis som vanligt vid klockan 07 morgonen därpå.

"En viss lukt kan vara kvar men då branden varit väldigt isolerad i stängt utrymme är det ingen fara för övriga varor.", förklarade Eriksson i sitt inlägg.

Kunderna hyllar personalen: "Rådiga ungdomar"

Bland kommentarerna på inlägget hyllas personalen för sin insats och många skriver att det var riktigt bra jobbat av de anställda.

"Snyggt jobbat".

"Hjältar".

"Tackar dessa hjältar som räddade vårat bästa butik från en större brand. Stor eloge till er".

"Vilka hjältar. Tur att det gick bra".