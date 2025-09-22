Nyheter24
Nyheter /Utrikes /Polisen

Drönare stoppar flygtrafik till Köpenhamn

Publicerad: 22 sep. 2025, kl. 21:28
Uppdaterad: 28 sep. 2025, kl. 21:48
Polis på plats vid en av landningsbanorna på Kastrup på måndagskvällen. Foto: Johan Nilsson/TT

Sedan strax efter klockan 21 på måndagen kan inga flyg landa eller lyfta på Köpenhamns flygplats, Kastrup. Orsaken är oidentifierade drönare i området.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Malva Engstedt
Malva Engstedt,
Reporter

Ämnen:

Polisen, Stockholm, Malmö, Köpenhamn

— Flygplatsen är för närvarande nedstängd, och det beror på två till tre drönare som flyger runt flygplatsområdet, säger Henrik Stormer, vakthavande befäl vid Köpenhamnspolisen, till nyhetsbyrån Ritzau.

— Vi har en massiv insats på plats.

Det finns sent på måndagskvällen ingen prognos för när flygplatsen åter kan öppna.

Bland de drabbade avgångarna finns ett SAS-flyg till Stockholm, som skulle ha landat klockan 22.35 men som enligt Swedavia blir över fyra timmar försenat.

Ankommande flyg till Kastrup omdirigeras till flera flygplatser, enligt DR främst till Billund och Ålborg, men enligt Swedavia även till bland annat Malmö och Landvetter.

Polisen har en stor närvaro på flygplatsen under måndagskvällen.

Kommentarer

