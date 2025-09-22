Drönare stoppar flygtrafik till Köpenhamn

Sedan strax efter klockan 21 på måndagen kan inga flyg landa eller lyfta på Köpenhamns flygplats, Kastrup. Orsaken är oidentifierade drönare i området.

— Flygplatsen är för närvarande nedstängd, och det beror på två till tre drönare som flyger runt flygplatsområdet, säger Henrik Stormer, vakthavande befäl vid Köpenhamnspolisen, till nyhetsbyrån Ritzau.

— Vi har en massiv insats på plats.

Det finns sent på måndagskvällen ingen prognos för när flygplatsen åter kan öppna.

Bland de drabbade avgångarna finns ett SAS-flyg till Stockholm, som skulle ha landat klockan 22.35 men som enligt Swedavia blir över fyra timmar försenat.

Ankommande flyg till Kastrup omdirigeras till flera flygplatser, enligt DR främst till Billund och Ålborg, men enligt Swedavia även till bland annat Malmö och Landvetter.