Elon Musk är världens rikaste man och vd för Tesla, SpaceX och X. Trots det får hans dotter Vivian Wilson, som är hans förstfödda barn med författaren Justine Wilson, ingen som helst ekonomisk hjälp från sin pappa.

I en intervju i Teen Vogue’s 2025 pratade Vivian öppet om sin situation och förklarade att hon helt står på egna ben.

– Jag är finansiellt självständig. Människor har fördomar och man får bara försöka att hantera det, säger hon enligt Independent.

Elon Musk är världens rikaste man – vägrar ge dottern pengar

Trots att hennes pappa Elon Musk sitter på en enorm förmögenhet är Vivian tydlig med att hon varken får några pengar eller har ambitioner att bli lika rik som honom. Istället satsar hon på en karriär som modell och översättare, och poängterar att hon inte vill förknippas med sin pappa, som hon i intervjuer gärna undviker att nämn vid namn.

– Min mamma är rik. Men självklart har den andra (Elon Musk) ofattbart mycket pengar, säger hon.

Vivian om Elon Musk: "Desperat efter uppmärksamhet"

Relationen mellan Vivian och hennes pappa Elon Musk har länge beskrivits som svajig. 2022 kom Vivian ut som trans, och året därpå gick hon ut offentligt med att hon inte vill förknippas med sin pappa.

Elon Musk har själv uttalat sig kritiskt om henne. I en intervju 2024 sa han att hans dotter hade dödats av "the woke mind virus". Vivian svarade då på kritiken i ett inlägg på plattformen Threads där hon skrev följande: