Kim Jong-Un förbjuder plastikoperationer

Publicerad: 6 okt. 2025, kl. 11:33
Uppdaterad: 6 okt. 2025, kl. 11:40
Kvinnor i Nordkorea som genomgått bröstförstoringar riskerar nu långa fängelsestraff. Foto: Pexels, AP/TT & Stella Pictures

Nordkoreas diktator Kim Jong-Un har beslutat att straffa personer som genomgått en bröstförstoring.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Kim Jong-Un, Nordkorea

Kim Jong-Un förbjuder nu personer i Nordkorea att lägga sig under kniven, i alla fall om det är i syfte att förstora brösten, skriver den sydkoreanska tidningen Daily NK

Kim Jong-Un förbjuder bröstplastik 

Även personer som redan genomgått en bröstoperation hotas nu med långa fängelsestraff. Enligt Daily NK ska regimen i Nordkorea anlitat folk för att genomföra husrannsakningar i syfte att leta rätt på både läkare och patienter som antingen utfört eller genomgått en bröstoperation. 

Så sent som i september i år ställdes tre personer inför rätta efter att ha åtalats för det nya brottet. Alla tre, en läkare och två kvinnor, riskerar nu att behöva avtjäna långa fängelsestraff i arbetsläger. Enligt uppgifter till Daily NK ska läkaren ha genomfört ingreppen i sitt hem och använt sig av silikon importerad från Kina. 

Kvinnor kan tvingas undersökas

Enligt Daily NK anser regimen i Nordkorea att bröstoperationer är "antisocialistiska" och ett resultat av "kapitalistisk ideologi". Tidningen rapporterar även att kvinnor nu kan tvingas undersökas för att säkerställa att de inte genomgått en bröstoperation. 

