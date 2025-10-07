Det kan bli svårare för vissa grupper att resa till USA. Varför och hur berörs du?

Att resa till USA har alltid krävt mer planering jämfört med många andra länder, med ESTA-ansökningar, långa passkontroller och det där smått nervösa samtalet med tulltjänsteman.

Men nu har ännu ett lager lagts till processen, och det slår särskilt hårt mot en redan utsatt grupp. Här är vad som har hänt och varför det kan vara viktigt att dubbelkolla ditt pass innan du bokar den där weekendresan till New York.

Då nekas du inresa i USA

USA:s federala myndigheter har börjat tillämpa en ny policy där endast två kön, man och kvinna, accepteras i offentliga databaser. Bakgrunden handlar om en order från presidenten, Executive Order 14168, undertecknad tidigare i år. I korthet slår den fast att myndigheter ska utgå från individens biologiska kön vid födseln, inte den nuvarande könsidentiteten man har, det rapporterar Dagens PS.

Annons

Vem påverkas mest? Framförallt transpersoner och icke-binära som äger pass där könsmarkörerna inte är "M" eller "F". Länder som Kanada, Tyskland och flera EU-medlemmar har börjat erbjuda "X" som könsalternativ i passet, något som det amerikanska systemet inte längre vill hantera.

Foto: Damian Dovarganes/TT

Risk för problem – trots giltigt pass

Resenärer vars pass eller biljetter innehåller könsmarkörer som inte stämmer med det amerikanska systemets binära standard riskerar att fastna i en byråkratisk gråzon. Det handlar inte bara om självaste passkontrollen, även visumansökningar, säkerhetsintervjuer, socialförsäkringsärenden och deltagande i program som NEXUS kan påverkas.

Annons

Flera länder har redan uppdaterat sina reseråd, däribland Kanada, som nyligen varnade för att transpersoner kan få problem vid inresa i USA. Även Danmark, Finland och Tyskland har följt efter. Sverige har ännu inte gjort det, men det är sannolikt att det kan ske.

En politisk fråga – med praktiska konsekvenser

Som vanligt i USA varierar detta mellan olika delstater. Kalifornien och New York har mer inkluderande lokala lagar, medan andra delstater som Florida har infört restriktioner som direkt påverkar HBTQ-personers rättigheter. Men presidentordern är federal, och gäller alltså över hela landet.

För transpersoner som planerar eller redan bokat resa till USA kan även enklare moment, som att boka flyg, hämta ut hyrbil, bli mer komplicerade om uppgifterna inte exakt matchar det amerikanska systemets förväntningar, enligt Dagens PS.

Foto: Damian Dovarganes/TT

Att tänka på vid inresa till USA:

Om du tillhör HBTQ-gruppen och planerar en resa till USA: