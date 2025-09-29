En ny undersökning avslöjar vem svenskarna helst släpper in i sitt hem med städutrustningen i handen. Vem blev vinnaren?

Städning är sällan en syssla som toppar önskelistan. Trots det har många en tydlig bild av vem de allra helst skulle vilja se med dammtrasan i högsta hugg, i sitt eget hem. En ny undersökning avslöjar att valet faller på allt från kungligheter till tv-profiler.

Men en person sticker särskilt mycket, vem?

Svenskarnas städvinnare

En undersökning genomförd av Kantar Media på uppdrag och Roborock frågade man 1109 svenskar mellan 18 och 79 år vem de helst hade velat ha städhjälp från.

På förstaplats hamnar ingen mindre än Marléne Eriksson, den välkända städprofilen och influencern, med över 397 tusen följare på Instagram. Hon har byggt sin karriär på husmorstips, vardagliga råd och städknep.





Tätt bakom henne i omröstningen kommer självaste kungen Carl XVI Gustaf, och därefter artisten och programledaren Pernilla Wahlgren.

Tv-drottningen Pernilla Wahlgren kom trea på listan. Foto: Viktoria Bank/TT

"Synd att dygnet bara har 24 timmar"

Att just Marléne knep topplatsen bland svenskarna tyckte hon själv var hedrande:

– Vilken fantastisk nyhet! Hade tid funnits hade jag mer än gärna kommit hem till fler människor och hjälpt dem med städningen. Synd att dygnet bara har 24 timmar, säger hon i en intervju med Nyheter24.

Marléne driver i dag Instagramkontot @husmorstipset tillsammans med sin dotter, samtidigt som de båda också driver ett eget städbolag. Trots att hon inte längre hinner städa lika mycket själv, hoppar hon fortfarande gärna in om tillfälle ges:

– Däremot hinner jag inte vara ute och städa så mycket längre, men när tillfälle ges är jag inte sen att hoppa på ett städpass. Jag tycker det är otroligt roligt att städa!

Topp 10 – kändisarna svenskarna vill ha städhjälp från:

Undersökningen, visar att svenskarna värderar både expertis och underhållning. På listan syns flera välkända namn:

Marléne Eriksson Kungen Pernilla Wahlgren Leif GW Persson Bianca Ingrosso Ulf Kristersson Edward Blom Carola Zlatan Maria Montazami

– Det är tydligt att svenskarna gärna drömmer om lite extra hjälp i hemmet – oavsett om den kommer i form av en robotdammsugare eller en kändis, säger Monique Dugarte Ramos, Nordic Brand-manager på Roborock, i ett pressmeddelande.



Städexpertens 5 bästa städtips

När Marléne får frågan om sina bästa städknep för att få hemmet att både kännas och dofta rent, delar hon generöst med sig: