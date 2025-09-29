Nyheter24
Livsstil /Städning

Svenskarna har talat – listar sina topp 10 drömstädare hemma

Publicerad: 29 sep. 2025, kl. 22:29
Sverigeflaggan och kungen.
Foto: Claudio Bresciani/TT & Henrik Montgomery/TT & Linda Broström/Kungl.Hovstaterna & Ali Lorestani/TT

En ny undersökning avslöjar vem svenskarna helst släpper in i sitt hem med städutrustningen i handen. Vem blev vinnaren?

Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämnen:

Städning, Kändis

Städning är sällan en syssla som toppar önskelistan. Trots det har många en tydlig bild av vem de allra helst skulle vilja se med dammtrasan i högsta hugg, i sitt eget hem. En ny undersökning avslöjar att valet faller på allt från kungligheter till tv-profiler. 

Men en person sticker särskilt mycket, vem?

Svenskarnas städvinnare 

En undersökning genomförd av Kantar Media på uppdrag och Roborock frågade man 1109 svenskar mellan 18 och 79 år vem de helst hade velat ha städhjälp från. 

På förstaplats hamnar ingen mindre än Marléne Eriksson, den välkända städprofilen och influencern, med över 397 tusen följare på Instagram. Hon har byggt sin karriär på husmorstips, vardagliga råd och städknep. 


Tätt bakom henne i omröstningen kommer självaste kungen Carl XVI Gustaf, och därefter artisten och programledaren Pernilla Wahlgren.

Tv-drottningen Pernilla Wahlgren kom trea på listan. Foto: Viktoria Bank/TT

"Synd att dygnet bara har 24 timmar"

Att just Marléne knep topplatsen bland svenskarna tyckte hon själv var hedrande: 

– Vilken fantastisk nyhet! Hade tid funnits hade jag mer än gärna kommit hem till fler människor och hjälpt dem med städningen. Synd att dygnet bara har 24 timmar, säger hon i en intervju med Nyheter24

Marléne driver i dag Instagramkontot @husmorstipset tillsammans med sin dotter, samtidigt som de båda också driver ett eget städbolag. Trots att hon inte längre hinner städa lika mycket själv, hoppar hon fortfarande gärna in om tillfälle ges:

– Däremot hinner jag inte vara ute och städa så mycket längre, men när tillfälle ges är jag inte sen att hoppa på ett städpass. Jag tycker det är otroligt roligt att städa!

Topp 10 – kändisarna svenskarna vill ha städhjälp från:

Undersökningen, visar att svenskarna värderar både expertis och underhållning. På listan syns flera välkända namn:

  1. Marléne Eriksson 
  2. Kungen 
  3. Pernilla Wahlgren 
  4. Leif GW Persson 
  5. Bianca Ingrosso 
  6. Ulf Kristersson 
  7. Edward Blom 
  8. Carola 
  9. Zlatan 
  10. Maria Montazami

– Det är tydligt att svenskarna gärna drömmer om lite extra hjälp i hemmet – oavsett om den kommer i form av en robotdammsugare eller en kändis, säger Monique Dugarte Ramos, Nordic Brand-manager på Roborock, i ett pressmeddelande.

Städexpertens 5 bästa städtips 

När Marléne får frågan om sina bästa städknep för att få hemmet att både kännas och dofta rent, delar hon generöst med sig:

  1. Öppna fönstren. 
    Genom att vädra lite varje dag i 10–15 minuter, gör att ditt hem känns fräschare (även på vintern). Ut med gammal lukt, och in med ny fräsch. Det är perfekt att göra på morgonen.
  2. Se till att hålla ditt hem undanplockat.
    Jag pratar ofta om "var sak har sin plats". Så se till att lägga sakerna där de hör hemma så kommer ditt hem att upplevas mindre rörigt, och mycket fräschare.
  3. Var noga med att byta sängkläder och handdukar.
    Varför inte passa på att även vädra filten och prydnadskuddarna i soffan? Vips så kommer hemmet att upplevas fräschare.
  4. Spara inte allt till sist.
    Städning blir inte enklare för att man skjuter upp den, snarare tvärtom. Se till att städa lite, men ofta.  

Kommentarer

