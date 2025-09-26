Nya reseregler för svenskar – avgiften höjs nu på tisdag

Den 30 september sker en fördubbling av avgiften att söka inresetillstånd till ett välbesökt land, nämligen USA.

Från och med den 30 september höjs ESTA-avgiften för resenärer som planerar att besöka ett välkänt land västerut, nämligen USA.

Foto: Skärmavbild/Immiassist.com

ESTA-avgiften fördubblas för svenskarna

Det är resebolaget Ticket som nu rapporterar om ESTA-avgiften (Electronic System for Travel Authorization), vilket är ett elektroniskt system där inresegodkännande till andra länder förvaras.

Sedan tidigare är det välkänt att resandet till USA minskat under 2025 där en stor del förklaras av det politiska läget. Omkring 22 procent färre resor bokas nu till staterna. Nu kommer också nästa smäll när kostnaden för att ansöka om inresegodkännande höjs med det dubbla till 40 dollar.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Så mycket dyrare blir ESTA-avgiften för dig

Enligt Ticket kommer detta slå särskilt hårt mot familjer då det för en familj på fyra personer innebär att kostnaden landar på drygt 1 500 kronor, från tidigare 800, för att ansöka om inresa i landet. Det är en ökning med hela 700 kronor för en familj.