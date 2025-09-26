Nyheter24
Annons
Nyheter /Utrikes /USA

Nya reseregler för svenskar – avgiften höjs nu på tisdag

Publicerad: 26 sep. 2025, kl. 17:24
Resenärer, man.
Nu kommer en ekonomisk smäll mot svenska resenärer. Foto: Fredrik Sandberg/TT & Claudio Bresciani/TT

Den 30 september sker en fördubbling av avgiften att söka inresetillstånd till ett välbesökt land, nämligen USA.

Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Ämnen:

USA, Resa, Ekonomi, Pengar

Från och med den 30 september höjs ESTA-avgiften för resenärer som planerar att besöka ett välkänt land västerut, nämligen USA.

MISSA INTE: 31-årig kvinna hittades död i Spanien 2005 – identifieras nu

Foto: Skärmavbild/Immiassist.com
Foto: Skärmavbild/Immiassist.com

ESTA-avgiften fördubblas för svenskarna

Det är resebolaget Ticket som nu rapporterar om ESTA-avgiften (Electronic System for Travel Authorization), vilket är ett elektroniskt system där inresegodkännande till andra länder förvaras. 

Annons

Sedan tidigare är det välkänt att resandet till USA minskat under 2025 där en stor del förklaras av det politiska läget. Omkring 22 procent färre resor bokas nu till staterna. Nu kommer också nästa smäll när kostnaden för att ansöka om inresegodkännande höjs med det dubbla till 40 dollar.

LÄS MER: Glädjande nyheter inför 2026 – plånboken kommer må bättre

Foto: Henrik Montgomery/TT
Foto: Henrik Montgomery/TT

Så mycket dyrare blir ESTA-avgiften för dig 

Enligt Ticket kommer detta slå särskilt hårt mot familjer då det för en familj på fyra personer innebär att kostnaden landar på drygt 1 500 kronor, från tidigare 800, för att ansöka om inresa i landet. Det är en ökning med hela 700 kronor för en familj.

– Vi ser redan en tydlig nedgång i bokningarna till USA, delvis på grund av den politiska situationen, och den här höjningen riskerar att bli ännu en faktor som påverkar resandet negativt. För den som redan nu vet att man ska åka dit kan det löna sig att ansöka om ESTA före den 30 september. Tillståndet gäller i 24 månader och kan användas för flera resor under perioden, säger Tiyoneh Jah, PR- & kommunikationsansvarig på resebyrån Ticket, i ett pressmeddelande. 

MISSA INTE: Allt fler skjuter på pensionen – så många väljer jobbet

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
19:12
Nyheter
/ Utrikes

Kristersson efter drönarlarmen: Vi är förberedda

Idag
19:00
Nyheter
/ Utrikes

FN: över 150 bolag med band till bosättningar

Idag
17:38
Nyheter
/ Utrikes

Ukraina anklagar Ungern för drönarintrång

Idag
17:24
Nyheter
/ Utrikes

Nya reseregler för svenskar – avgiften höjs nu på tisdag

Idag
16:50
Nyheter
/ Utrikes

Trump om Gaza: Tror att vi har en deal

Idag
15:12
Nyheter
/ Utrikes

Netanyahu i FN: Har satt högtalare runt Gaza

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons