Hon ledde Finland genom kriser – men kunde inte rädda sitt äktenskap. Nu berättar Sanna Marin om skilsmässan från Markus Räikkönen i sin nya bok.



Som 34-åring blev Sanna Marin världens yngsta kvinnliga statsminister och under fyra intensiva år ledde hon Finland genom pandemin, NATO-förhandlingar och politiska stormar. Men bakom stängda dörrar pågick en annan kris – hennes äktenskap med Markus Räikkönen höll på att falla sönder.

Nu berättar hon själv om vad som hände i självbiografin “Hope in Action”, som ges ut i november.

“Jag minns den stunden, då jag förstod att bandet mellan mig och Markus hade brustit”, skriver Marin i boken.

Sanna Marin: Förstod att man måste offra relation för karriär

Skilsmässan från Markus Räikkönen, före detta fotbollsspelare och techentreprenör, har länge varit omgärdad av spekulationer. Den skedde i skuggan av flera mediala stormar – bland annat efter att Marin kritiserats för att ha festat på en nattklubb i Helsingfors efter kontakt med en covid-smittad minister.



I boken berättar Marin om hur hon och hennes exman, flera år tidigare än festkvällen sommaren 2022, brukade kolla på den danska serien Borgen tillsammans – en serie om en kvinnlig statsminister vars äktenskap påverkas av jobbet.

“Då kunde vi inte förstå varför hon behövde offra sin relation för karriären. Nu kunde jag det. Det är inte ett medvetet val. Det är bara livet”, skriver Marin i boken.

Räikkönen om perioden innan Marin blev statsminister

För The New Yorker beskriver hon hur jobbet som statsminister innebar att mycket av hennes vardag blev sekretessbelagd – vilket påverkade kommunikationen i relationen.

Marin beskriver deras relation som väldigt pratglad åren innan hon blev statsminister. Något som exmaken Markus Räikkönen bekräftar i en kommentar till tidningen.

– Det är sant, innan hon blev statsminister pratade vi mycket, säger Räikkönen.

Finlands före detta statsminister Sanna Marin. Foto: Sergei Grits.

Sanna Marin och Markus Räikkönen ansökte om skilsmässa 2023

Sanna Marin och Markus Räikkönen var ett par i 19 år och var gifta i 3 år. När de ansökte om skilsmässa år 2023 skrev de följande på Instagram:

"Vi är tacksamma för de 19 år vi haft tillsammans och för vår dotter. Vi är fortfarande goda vänner, nära varandra och älskande föräldrar. Vi kommer att tillbringa tid tillsammans även i fortsättningen. Vi önskar att ni respekterar våra privatliv och vi kommenterar inte saken ytterligare."