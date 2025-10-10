Nyheter24
Nyheter /Inrikes /Sveriges Radio

Liberalerna säger nej till regering där SD ingår

Publicerad: 10 okt. 2025, kl. 07:38
Uppdaterad: 10 okt. 2025, kl. 09:28
Genrebilder. Foto: Pontus Lundahl/TT & Christine Olsson/TT

Liberalerna säger nej till att bilda regering med Sverigedemokraterna.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alice Adler
Alice Adler,
Reporter
Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Ämnen:

Sveriges Radio, Jimmie Åkesson, SVT, Sverigedemokraterna, Politik, Liberalerna

Liberalerna säger nej till en regering där Sverigedemokraterna ingår, skriver partiledaren Simona Mohamsson på DN Debatt.

”Argumenten väger för tungt emot. De beter sig inte, de är inte ett borgerligt parti och de kommer att inte accepteras av väljare som vill komma över till vårt block”, skriver partiledaren på DN Debatt.

Liberalerna vill bilda regering med Moderaterna

Under fredagen möts Liberalernas partistyrelse för att besluta i den känsliga frågan om man ska acceptera ministerposter till Sverigedemokraterna inför nästa val. Partiet är djupt splittrat i frågan. 

Inför mötet med partistyrelsen i dag kommer Simona Mohamsson föreslå att L ska söka en ny borgerlig regering under ledning av Moderaterna – men säga nej till att fördjupa samarbetet med Sverigedemokraterna till ett regeringssamarbete, skriver hon. 

”I dag tänker jag föreslå just detta för Liberalernas partistyrelse: ett nytt Tidöavtal”. Ekot i Sveriges Radio har tagit del av ett internt brev där en rad liberaler varnar för att partiet riskerar att ”utplånas” ur rikspolitiken om Tidösamarbetet fortsätter. För oss är det solklart, det här är inga krångligheter. Vi har helt enkelt hamnat snett i vårt parti. Vi måste sluta samarbeta med SD. Vi måste gå fram som en egen självständig kraft, säger Suzanne Liljegren (L), gruppledare på Lidingö och en av dem som skrivit under, till Ekot. 

Nej till SD

Liberalernas nuvarande hållning är att partiet inte ska ingå i en regering med något av ”ytterkantspartierna” V och SD. SD-ledaren Jimmie Åkesson har dock krävt ministerposter om Tidöpartierna vinner valet nästa år.

Enligt en opinionsmätning som L själva har beställt har SD-samarbetet lett till att partiet tappat väljare. Partiet ska fatta slutligt beslut i frågan på landsmötet i november. L-ledaren Simona Mohamsson.

