Massuppsägningar i USA – tusentals mister jobbet

Nedstängningen av den federala statsapparaten i USA har tagit en ny vändning. Nu varslar Trumpregeringen tusentals statsanställda om uppsägning.

Trumpregeringen har inlett massuppsägningar i nedstängning av den federala statsapparaten i USA. Det kommer bli många och vi kommer att presentera antalet under kommande dagar, säger president Donald Trump.



En lång rad myndigheter – främst inom sjuk- och hälsovård samt på skattemyndigheten IRS – har via talespersoner bekräftat att sammanlagt tusentals anställda finns bland de som påverkas av Trumpregeringens uppsägningar.

Dokument: Minst 4 100 ska bort

Domstolsdokument visar samtidigt att Trumpregeringen planerar att ta bort minst 4 100 federalt anställda, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg. Samtidigt ska Trumpregeringen deklarerat att de planerar att säga upp fler än så.

Nedstängningen – där stora delar av statsapparaten i USA stängts ned och hundratusentals anställda permitterats utan lön sedan månadsskiftet september-oktober – är ett resultat av att senaten inte har förmått göra upp om en budget för det nya budgetåret som inleddes i oktober.

Historiskt har uppsägningar inte tidigare använts som ett verktyg i samband med nedstängningar.

Tanken är att göra sig av med anställda som arbetar med federala tjänster som Demokraterna vill ha eller anställda som Demokraterna vill ha, enligt Trump.

Vänt sig till domstol

Fackliga företrädare har begärt att en domstol omedelbart stoppar Trumpregeringens massuppsägningar, men domstolen kommer enligt vad som sagts hittills inte ta upp denna fråga förrän den 15 oktober.

Demokraten Chuck Schumer, minoritetsledare i senaten, skriver i en kritisk kommentar:

”Låt oss vara tydliga: ingen tvingar Trump och Vought att göra detta. De måste inte göra detta, de vill”.