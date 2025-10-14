Vapenvilan mellan Israel och Hamas ser ut att hålla, men fortsättningen ser oklar ut, menar Mellanösternkännaren Anders Persson.

En utväxling av fångar och gisslan genomfördes på måndagen, och hittills ser vapenvilan ut att hålla.

– Det har börjat bra, men fortsättningen är oklar, säger Mellanösternkännaren Anders Persson. Även i det bästa scenario så finns inga politiska långsiktiga lösningar på Israel-Palestinakonflikten.



Glädjen var stor på måndagen när 20 israeliska gisslan lämnades över och bussar med palestinska fångar rullade in i Gaza. Men det finns farhågor om fortsättningen, säger Anders Persson, docent och forskare vid Linnéuniversitetet.

— När det gäller vad som ska hända, vilka tidslinjer som gäller, hur Hamas ska avväpnas och när det ska ske, hur Gaza ska styras i framtiden och vem som ska finansiera det hela. Det är frågor som man verkar ha skjutit på framtiden och man är inte riktigt överens, säger han.

— Anledningen till att vi är där vi är i dag är ju att tidigare fredsprocesser har misslyckats.

Anders Persson, statsvetare på Linnéuniversitetet med fokus på Israel-Palestinakonflikten, fotograferad i Malmö i november 2024.

Säkerhetsvakuum

Avtalet innefattar så mycket det gick att komma överens om vid ett visst givet tillfälle, säger Anders Persson, men det faktum att det skjuter viktiga frågor på framtiden är en svaghet.

Just nu befinner sig Gaza i vad man kallar en postkonfliktfas.

— Sådana samhällen är ofta väldigt farliga. Med säkerhetsvakuum, anarki, människor som springer runt med vapen. Det är en väldigt instabil fas som kan leda till nya konflikter, säger Anders Persson.

— Vad händer om en våldsverkare begår en masskjutning, eller utlöser en självmordsbomb, eller någon typ av terrordåd eller politiskt motiverat attentat på endera sidan? Skjuter det processen i sank?

”Allt kan gå fel”

FN:s tidigare Mellanösternsändebud Tor Wennesland är inne på samma linje. Han ser fångutväxlingen som ett steg i rätt riktning, men ser flera hinder på vägen framåt.

— Allt kan gå fel, säger han till norska NRK.

Wennesland hänvisar bland annat till att Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har sagt att kriget ska fortsätta och ett betydande motstånd inom den israeliska regeringen mot frigivandet av fångar.

Anders Persson säger att USA:s president Donald Trump har all anledning till att vara stolt över vapenvilan, men poängterar att framtiden får utvisa om han kommer att fortsätta att hålla fast vid sitt engagemang under de kommande åren.